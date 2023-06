Sarah Knappik scheitert bei "Kampf der Realitystars": "Du hast uns für nichts verkauft"

Sarah Knappik hat zu hoch gepokert und am Ende doch alles verloren. Der Reality-Star wollte den Sieg bei "Kampf der Realitystars" so sehr, dass es sie den Einzug ins Finale kostete. Und das letzte bisschen Sympathie ihrer Mitstreiter. Besonders Emmy Russ war entsetzt von Sarahs Ehrgeiz.

Drama beim Halbfinale von "Kampf der Realitystars". Wie sehr Sarah Knappik den Sieg will, hat sie im Laufe der aktuellen Staffel bereits deutlich gemacht. Nach ihrem Rauswurf in einer der vorangegangenen Folgen kaufte sich die Trash-TV-Legende zurück in die Show. In der vorletzten Folge ging die 36-Jährige sogar noch einen Schritt weiter.

Sarah Knappik geht bei "Kampf der Realitystars" zu weit

Zu Beginn von Folge neun waren noch zehn Reality-Stars im Rennen. "Die Bude ist voll", stellte Matthias Mangiapane treffend fest. Natürlich konnte das nicht so bleiben. Im Laufe des ersten Spiels ging es deshalb um die Nominierungen - das wussten – die Stars zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Matthias und Sarah traten als Team mit Aneta Sablik, Lukas Baltruschat und Bernd Kieckhäben an. Die Promis mussten eine Art Memory spielen und dabei Schlagzeilen den passenden Promis zuordnen (Dieter Bohlen und Penisbruch zum Beispiel). Die Gruppe um Sarah Knappik verliert das Spiel, die Stars rechnen mit dem Schlimmsten.

Am Ende fiel die Strafe allerdings härter aus als der gewohnte Entzug von Koffern oder Betten. Die Stars werden nominiert und stehen damit auf der Abschussliste. Eine Chance, sich zu retten, haben sie aber noch. RTL macht den Betroffenen, die zur besseren Erkennbarkeit mit roten Stirnbändern rumlaufen müssen, ein unmoralisches Angebot: Die Nominierten sollen einzeln angeben, was sie sich und ihren Mitstreitern wegnehmen würden, um in der Show bleiben zu können. Von Koffern über Kaffee bis hin zu Zigaretten steht alles zur Auswahl.

"Du bist die Ratte, du verkaufst jeden!"

Aneta, Matthias und Lukas sind entrüstet und lehnen das Angebot ab. Bernd setzt sechs Kreuze, um seiner Nominierung zu entkommen. Die ehrgeizige Sarah kann er damit allerdings nicht toppen. Die ehemalige GNTM-Kandidatin setzt doppelt so viele Kreuze wie ihr Mitstreiter.

"Du bist die Ratte, du verkaufst jeden!", schreit Matthias, nachdem die anderen über Sarahs "Verrat" informiert werden. Auch Emmy Russ ist von der Aktion geschockt: "Das ist das Falscheste, das hier passiert ist". Alle Koffer werden eingezogen, das Geschrei bei den Realitystars ist groß.

Sarah gibt ihr "Nominiert"-Stirnband weiter – an Emmy. Das ist zu viel für die Influencerin. "Du bist das Falscheste, was Deutschland gesehen hat! Wie kann ein Mensch so ekelhaft sein?", kreischt Emmy. Bernd geht dazwischen. Der hat wohl ein schlechtes Gewissen, immerhin hätte er seinen Mitstreitern auch einige Privilegien gestrichen, um nicht mehr nominiert zu sein.

Emmy Russ: "Heute wird Fernsehgeschichte geschrieben"

Im darauffolgenden Safety-Spiel kommt es zur dramatischen Wendung. Für einen der Stirnbandträger winkt die Rettung und es kommt, wie es kommen muss: Emmy Russ und Eva Benetatu holen sich als Team den Sieg.

"Heute wird Fernsehgeschichte geschrieben", verkündet Emmy mit Genugtuung und gibt Sarah das Stirnband zurück. "Gerechtigkeit siegt. Du hast uns für nichts verkauft." Damit hat sie Recht. Sarahs Ehrgeiz kostet sie letztendlich den Einzug ins Finale. Emmy verliert nicht einmal ein Wort, als sie später für Sarahs Auszug aus der Sala stimmt. Auch die anderen Promis können sich die Begründung für ihre Wahl eigentlich sparen.

Neben Sarah muss auch noch eine andere Kandidatin die Show verlassen. "DSDS"-Gewinnerin Aneta muss ebenfalls das Feld räumen und bekommt zum Schluss noch zu hören, dass sie für das harte Reality-TV-Game vielleicht einfach nicht gemacht ist.