Verschleppt Gesundheitsminister Lauterbach die neue Organspenderegelung?

Der CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger erhebt schwere Vorwürfe gegen den SPD-Politiker: Blockiert er mit Absicht die Reform der Organspende, weil er eine andere Lösung will?

München - Die Vorwürfe aus der Union gegen den Bundesgesundheitsminister (SPD) wiegen schwer. Karl Lauterbach sei mitverantwortlich für eine verzögerte Umsetzung der neuen Regeln zur Organspende. Dies könne sogar Menschenleben gefährden.

Seit Jahren bleibt die Zahl der Organspenden hinter dem Bedarf an Spenderorganen zurück

Der AZ sagte der CSU-Gesundheitsexperte Stephan Pilsinger: "Man könnte den Verdacht hegen, dass Bundesminister Lauterbach wichtige Maßnahmen zur Umsetzung der vom Bundestag mehrheitlich beschlossenen Entscheidungslösung nur halbherzig vorantreibt."

Stephan Pilsinger spricht in einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages. (Archivbild) © Gregor Bauernfeind/dpa

Dabei, so mutmaßt der Arzt und Abgeordnete aus München, gehe es Lauterbach darum, "bei einem Scheitern der Reform bei weiterhin geringen Organspendezahlen wieder Argumente zur Durchsetzung der von ihm favorisierten Widerspruchslösung zu haben".

Hintergrund des neuen Streits ist ein altes Problem. Seit Jahren bleibt die Zahl der Organspenden hinter dem Bedarf an Spenderorganen zurück. Um für mehr Spenden zu sorgen, wollte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine sogenannte Widerspruchslösung einführen. Danach würden alle Menschen in Deutschland grundsätzlich als Organspender gelten, denen Organe entnommen werden könnten, wenn sie tödlich verunglücken.

Der seinerzeitige SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hatte Spahn bei seinem Vorstoß engagiert unterstützt. Wie üblich, wenn es um ethische Grundsatzfragen von Leben und Tod geht, war im Bundestag rein nach Gewissen abgestimmt worden. So kam es zu Allianzen über alle Fraktionsgrenzen hinweg.

Baerbock und Pilsinger plädieren für sogenannte Entscheidungslösung

Einer Gruppe um die damalige Grünen-Vorsitzende und heutige Außenministerin Annalena Baerbock und CSU-Mann Pilsinger ging die Widerspruchslösung deutlich zu weit. Sie setzte sich für eine sogenannte Entscheidungslösung ein, die vor zwei Jahren dann von einer Mehrheit im Bundestag beschlossen wurde.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach während einer Pressekonferenz. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

Im Rahmen der Entscheidungslösung gelten nur diejenigen als Organspenderinnen und Organspender, die sich zu Lebzeiten bewusst dafür entscheiden und das entsprechend kundtun - und sich ins Organspenderegister eintragen lassen. Um mehr Organspenden zu erreichen, sollen die Menschen aber deutlich häufiger nach ihrer Spendebereitschaft gefragt werden, als bisher - etwa routinemäßig, wenn sie einen neuen Ausweis beantragen.

Doch das Gesundheitsministerium hatte schon vor Monaten von "technischen Schwierigkeiten" bei der Umsetzung der Entscheidungslösung berichtet. So gebe es Probleme im Zusammenspiel des federführenden Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und der mit der Entwicklung des Registers beauftragten Bundesdruckerei.

Es ist ein neuer Sachstandsbericht aus dem Gesundheitsministerium, der Pilsinger nun empört. In dem Schreiben an den Gesundheitsausschuss des Bundestags vom 11. Juli, das der AZ vorliegt, ist die Rede von einer "weiteren Verzögerung bei der Inbetriebnahme des Registers". Im Ergebnis sei mit einem Start erst Ende 2023, Anfang 2024 zu rechnen.

Pilsinger kritisiert Lauterbach für dessen zögerliches Handeln

Zudem gebe es weitere Schwierigkeiten, etwa bei der Finanzierung. Auch ein Konzept zum praktischen Betrieb des Registers sei noch nicht in Sicht. Dass Lauterbach im Bundestag einen neuen Anlauf für die Widerspruchslösung nehmen will, ist kein Geheimnis. Das hatte er im Juni in der ARD angekündigt: "Die Spenden gehen zurück, weil die Bereitschaft zur Spende zwar da ist - aber es wird nicht registriert. Eine Widerspruchslösung würde das beheben." Pilsinger sieht den Grund für die weiterhin nicht ausreichende Zahl an Organspenden dagegen in der Zögerlichkeit des Ministers.

Eine erneute Debatte über eine Widerspruchslösung sei, so der CSU-Politiker, "erst redlich, wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen und die Organspendezahlen konstant niedrig bleiben sollten."