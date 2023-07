Stammstrecken-Debakel: Landtag bleibt uneins

Mit höchst unterschiedlichen Bewertungen hat der Landtag die Aufarbeitung des Debakels um die zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke beendet. In der abschließenden Debatte im Plenum nahmen CSU und Freie Wähler die Staatsregierung am Mittwoch vor den zentralen Vorwürfen der Opposition in Schutz - und schoben der Deutschen Bahn die Hauptverantwortung zu. Die Opposition dagegen warf der Staatsregierung ein dilettantisches Vorgehen bei dem Projekt vor.

19. Juli 2023 - 15:32 Uhr | dpa

Ein Zug der S-Bahn München fährt an der Baustelle der zweiten S-Bahn-Stammstrecke entlang. © Sven Hoppe/dpa