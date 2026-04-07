Die Spritpreise steigen weiter, der Diesel knackt die 2,50-Euro-Marke. Auch aus den eigenen Reihen werden Rufe nach raschen Entlastungen laut. Was auf dem Tisch liegt – und bis wann politische Maßnahmen gefällt werden sollen.

Ein kleines Vermögen kostet eine Tankfüllung in diesen Tagen. Die Taskforce will Prüfergebnisse ihrer Vorschläge bis Freitag sehen.

Der CDU-Abgeordnete und stellvertretende Fraktionschef Sepp Müller ließ am Montagabend eine in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Pressemitteilung verschicken. Das fing an bei der sonst in CDU-Kreisen eher schwach ausgeprägten USA-Kritik ("Der Rohölpreis schießt durch die Decke, weil US-Präsident Trump weiter eskaliert"), reichte über die Forderung nach Sanktionen gegen Unternehmen ("Der Präsident des Kartellamts muss die Ölkonzerne an die kurze Leine nehmen") bis hin zu Entlastungen speziell für kleine und mittlere Einkommen ("Ein Porschefahrer braucht keine Entlastung auf Kosten der Allgemeinheit").

Vor allem aber erhöhte Müller, der zusammen mit seinem SPD-Kollegen Armand Zorn eine Arbeitsgruppe zu den Spritpreisen leitet, den Druck auf das Kabinett: "Als Taskforce erwarten wir von der Bundesregierung bis Freitag konkrete Prüfergebnisse zu unseren Entlastungsvorschlägen."

SPD fordert bei Spritpreisen Entlastungen noch im April

Die Parlamentariergruppe hat davon eine ganze Reihe ausgearbeitet. Jetzt verlangt man Entscheidungen. Zuständig dafür: das CDU-geführte Wirtschaftsministerium.

Auch in der SPD wächst die Ungeduld. "Wir brauchen zeitnah weitere Entlastungen, am besten noch in diesem Monat", sagte Sebastian Roloff, Landesvorsitzender der Bayern-SPD und wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, der AZ.

Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, leitet das für die Maßnahmen zuständige Ministerium. © Bernd von Jutrczenka (dpa)

Das Bundeskabinett tagt diesen Mittwoch allerdings noch nicht. Auch der Bundestag tritt erst in der kommenden Woche wieder zusammen. Bis also die von den Parlamentariern erarbeiteten Maßnahmen geprüft, beschlossen und tatsächlich wirksam werden, dürfte noch ein wenig Zeit vergehen. Um den von der SPD geforderten Zeitrahmen einzuhalten, müssten wohl tatsächlich bis Ende der Woche erste Vorschläge geprüft werden.

Tankstellen: 12-Uhr-Regelung dämpft Preisanstieg nicht

Ungeduldig ist man auch deshalb, weil die bisherigen Maßnahmen wenig Wirkung zeigen. Zwar sind Preiserhöhungen nun nach österreichischem Vorbild nur noch einmal täglich erlaubt, nämlich um zwölf Uhr mittags. Den Anstieg scheint das aber kaum zu dämpfen.

Am Dienstagmittag, kurz nach zwölf Uhr, sprang der Preis für den Liter Diesel im deutschlandweiten Durchschnitt erstmals über die Marke von 2,50 Euro. Der Preis für E10 kletterte laut ADAC auf 2,235 Euro. Eine Zunahme von mehr als sieben Cent. Ein Blick auf die Woche davor: Vor Einführung der Regel lag der Preis für E10 im deutschlandweiten Schnitt bei 2,107 Euro je Liter, für Diesel bei 2,316 Euro.

Hinzu kommt die Furcht, eine weitere Eskalation im Iran könnte die Kosten noch höher treiben. Der Ölpreis jedenfalls zog am Dienstag weiter an.

SPD fordert Energiepreispauschale und Mehrwertsteuersenkung

Für die Bundesregierung stellt sich damit vor allem die Frage, wen sie eigentlich entlasten will. Alle? Nur die, die ein Auto haben? Oder vor allem jene, die besonders lange Strecken zurücklegen müssen? Andererseits will man den "Porschefahrer", wie CDU-Mann Sepp Müller es formulierte, ja gerade nicht entlasten. Wie also solche Bürgerinnen und Bürger erreichen, die es besonders nötig haben?

Sebastian Roloff von der SPD stellt sich in einem Punkt hinter Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Eine befristete Anhebung der Pendlerpauschale könne "diejenigen entlasten, die gerade auf ihr Auto angewiesen sind", sagte er. "Wir brauchen aber darüber hinaus auch zielgenaue Entlastungen für Menschen mit geringen Einkommen, zum Beispiel über eine Energiepreispauschale oder eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel auf null."

Der Wirtschaftspolitiker und Co-Vorsitzende der SPD Bayern Sebastian Roloff fordert: "Wir brauchen zeitnah weitere Entlastungen, am besten noch in diesem Monat." © Armin Weigel/dpa

Tatsächlich besteht die Sorge, dass durch höhere Transportkosten auch die Preise für Nahrungsmittel anziehen. Die von Müller präferierte Absenkung der KFZ-Steuer hält Roloff für geeignet, aber nur unter einer Bedingung. Sie sei denkbar, "dann aber in Form eines festen Betrages, damit Halter kleiner Fahrzeuge überproportional begünstigt werden."

Gutschrift würde Halter von großen Autos begünstigen

Hintergrund: Die Höhe der KFZ-Steuer richtet sich nach Faktoren wie beispielsweise dem Hubraum oder dem CO2-Ausstoß. Je höher der ist, desto höher auch die Abgabe. Eine prozentuale Gutschrift würde also vor allem Halter größerer Autos begünstigen.

Bleibt die Frage der Finanzierung. Auch da steht die Regierung unter Druck. Anders als bei der letzten großen Energiekrise nach Beginn des Kriegs in der Ukraine ist die Haushaltslage angespannt. Zum Maßnahmenpaket der Taskforce gehört unter anderem eine Prüfung der Übergewinnsteuer. Die ist in der Union umstritten. Viel Zeit für Zwist allerdings bleibt der Bundesregierung gerade nicht.