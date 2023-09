Mehring: "Menschen in Bayern mögen keine Denunzianten"

Der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler in Bayern, Fabian Mehring, hat die Vorwürfe gegen Parteichef Hubert Aiwanger als Kampagne "mit dem Ziel, der Ampel den Weg zu bahnen", bezeichnet. Die Opposition habe den Vize-Ministerpräsidenten "aus wahltaktischen Gründen in den Dreck ziehen wollen", sagte Mehring am Montag beim Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg (Landkreis Kelheim). "Es ist jedem in Bayern klar, was da gerade passiert."

04. September 2023 - 12:26 Uhr | dpa

Der Freie-Wähler-Chef und sein Geschäftsführer: Hubert Aiwanger (li.) neben Fabian Mehring. © picture alliance/dpa | Stefan Puchner