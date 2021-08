In der Politik aus der Mode: Maas unter Druck

Der AZ-Korrespondent Marcus Sauer zur Lage in Afghanistan.

Spätestens jetzt ist klar: Die Lage für die deutschen Soldaten in Kabul ist wirklich gefährlich, sie riskieren dort in Erfüllung ihres Auftrags ihr Leben. Montagmorgen war auch die Bundeswehr in ein Feuergefecht am Flughafen in Kabul verwickelt.

Außenminister Maas unter Druck

Da macht es sich gut, wenn Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer voller Pathos ihre politische Zukunft mit dem Verlauf der Mission am Hindukusch verknüpft. Damit setzt die CDU-Politikerin auch andere Minister, allen voran Außenminister Heiko Maas (SPD), unter Druck, der bis jetzt die Schuld für das Debakel in Kabul vor allem bei anderen sucht.

Dass AKK ihre Bereitschaft bekundet, Verantwortung zu übernehmen, ist wohltuend, denn das scheint in der Politik aus der Mode gekommen zu sein. Man darf gespannt sein, welche Taten folgen werden.