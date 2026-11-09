Ilse Aigner im höchsten Amt: CSU stellte bisher nie Bundespräsident oder Kanzler

Die CSU sei nach mehr als 75 Jahren "jetzt auch ein bisschen dran", argumentierte Markus Söder kürzlich. Tatsächlich ist Ilse Aigners Kür in doppelter Hinsicht eine Premiere.

Noch nie konnte die CSU Bundeskanzler oder Bundespräsident stellen - Ilse Aigner soll die erste sein. (Archivbild)

Ilse Aigner soll als erste Frau deutsche Bundespräsidentin werden – nach bisher zwölf Männern. Und das ist nicht das einzige Novum: Es ist das erste Mal überhaupt, dass die CSU eines der beiden wohl prominentesten Staatsämter, Bundespräsident oder Bundeskanzler, besetzen kann. In mehr als 75 Jahren gab es in beiden Ämtern noch niemanden mit CSU-Parteibuch.

Strauß war Kanzlerkandidat - und scheiterte

Anläufe auf das Kanzleramt startete die CSU schon mehrere. Als Erstes mit Franz Josef Strauß. Der war ab 1953 mehrfach Bundesminister, seit 1961 CSU-Vorsitzender und seit 1978 bayerischer Ministerpräsident. Am 2. Juli 1979 nominierte ihn die CDU/CSU-Bundestagsfraktion als ersten CSU-Politiker zum Kanzlerkandidaten der Union. Bei der Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 trat Strauß gegen den amtierenden SPD-Kanzler Helmut Schmidt an - doch es reichte nicht für CDU/CSU, Schmidts sozialliberale Koalition regierte weiter. Bis zu seinem Tod 1988 blieb Strauß Ministerpräsident in Bayern und CSU-Chef.

Stoiber war Kanzlerkandidat – und scheiterte

Edmund Stoiber war seit 1993 bayerischer Ministerpräsident und seit 1999 CSU-Chef. Anfang 2002 verzichtete die CDU-Vorsitzende Angela Merkel nach einer Verständigung mit Stoiber auf die Kanzlerkandidatur und unterstützte seine Nominierung. Denn die CDU befand sich nach der Parteispendenaffäre und dem Ende der Ära Kohl in einer Phase der Neuorientierung. Stoiber unterlag dem amtierenden Kanzler Gerhard Schröder (SPD) bei der Wahl am 22. September 2002 so knapp, so dass sich die Union am Wahlabend zeitweise bereits als Gewinner fühlte. Am Ende allerdings konnte die SPD ihre rot-grüne Koalition fortsetzen. Stoiber blieb bis 2007 Ministerpräsident und CSU-Chef.

Söder wollte Kanzlerkandidat werden – und scheiterte

Markus Söder, seit 2018 bayerischer Ministerpräsident und seit 2019 CSU-Parteivorsitzender, wähnte sich 2021 schon kurz vor dem Ziel. Nach einem internen Machtkampf mit CDU-Chef Armin Laschet sah es so aus, als könnte er tatsächlich der dritte Kanzlerkandidat mit CSU-Parteibuch werden. Am Ende aber setzte sich doch Laschet durch und sicherte sich die Unterstützung der CSU-Gremien. Mit Laschet als Kanzlerkandidat verlor die Union dann die Wahl.

Vier Jahre später wäre Söder zu einem neuen Anlauf bereit gewesen - doch die Unions-Kanzlerkandidatur lief klar auf den neuen CDU-Chef Friedrich Merz zu.

Ein Spitzenamt konnte die CSU aber schon einmal besetzen – protokollarisch sogar das zweithöchste zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler: Von 1979 bis 1983 war der CSU-Politiker Richard Stücklen Bundestagspräsident.