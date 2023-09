Auch ZDF sieht CSU bei Landtagswahl bei 36 Prozent

Gut eine Woche vor der Landtagswahl liegt die CSU in Bayern in Umfragen bei 36 Prozent. Eine am Freitag veröffentlichte Befragung im Auftrag des ZDF sieht die Partei bei der "Sonntagsfrage" ebenso bei diesem Wert wie eine am Donnerstag veröffentlichte Befragung der ARD. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder liegt damit knapp unter ihrem Ergebnis der Landtagswahl von 2018 (37,2 Prozent).

29. September 2023 - 09:43 Uhr | dpa

Das Logo der CSU im Innenhof der Parteizentrale in München. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild