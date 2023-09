Aiwanger will an Sondersitzung teilnehmen

Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will an der Sondersitzung des Landtags zu den Vorwürfen gegen ihn wegen eines antisemitischen Flugblatts teilnehmen. "Nach jetziger Einschätzung" wolle er am Donnerstag im Landtag sein, sagte Aiwanger bei einer Pressekonferenz nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München. Ob er dabei auch Stellung zu den Vorwürfen nehme, sei "noch zu klären".

05. September 2023 - 12:52 Uhr | dpa

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verlässt nach einer Pressekonferenz das Podium. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild