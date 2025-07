Neun Wochen dauert es noch bis zum Start der Wiesn in München. Das asiatische Pendant dazu hatte am Freitag Anstich und es hat natürlich Bier zu bieten – jede Menge Bier. Und sonst?

Beim Bier-Festival in Qingdao kann man sich den Gerstensaft direkt am Tisch zapfen.

Bis es auf der Münchner Theresienwiese wieder "Ozapft is" heißt, dauert es noch neun Wochen, in China dagegen ist das asiatische Pendant zum Oktoberfest am Freitag gestartet.

Während die Wiesn in München "nur" 16 Tage andauert, wird beim Internationalen Bier-Festival im chinesischen Qingdao, Teil der Provinz Shandong, 30 Tage lang, bis zum 16. August, gefeiert.

Sechs bis sieben Millionen Besucher, also in etwa so viele wie beim Oktoberfest, werden beim größten Bierfest Asiens erwartet. Seit 2015 dient der Golden Sands Beach an der Westküste von Qingdao als Hauptveranstaltungsort des riesigen Bierfestivals.

Mehr als 2300 Biersorten werden ausgeschenkt

Größter Unterschied zum Oktoberfest: Während auf der Wiesn nur Bier der sechs Münchner Brauereien (Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten und Paulaner) ausgeschenkt wird, kann der Besucher des chinesischen Bier-Festivals unter mehr als 2300 verschiedenen Bieren von über 400 Marken aus mehr als 40 Ländern auswählen. So wird unter anderem Kirin & Asahi aus Japan, Carlsberg aus Dänemark, Corona aus Mexiko, Heineken aus Holland, Tiger aus Singapur, Budweiser aus den USA und auch das chinesische Tsingtao-Bier ausgeschenkt. In vielen Zelten kann das Bier direkt am Tisch aus gläsernen Getränkespendern gezapft werden.

Mehr als 2300 verschiedene Biersorten werden beim Bier-Festival in Qingdao ausgeschenkt, darunter auch Heineken. © IMAGO (www.imago-images.de)

Während in München der Oberbürgermeister die Ehre hat, das erste Fass anzuzapfen, darf in China auch schon mal ein Bierfest-Besucher den hölzernen Bierschlegel schwingen.

Beim Bier-Festival in Qingdao darf auch schon mal ein Besucher das große Fass anstechen. © IMAGO/Li Ziheng

Was kostet der Spaß? Für einen Liter Bier werden umgerechnet zehn Euro verlangt, also deutlich günstiger als auf der Münchner Wiesn.

Bayrische Schmankerl sind Mangelware

Und für das leibliche Wohl? Zwar wird auf dem Event mit internationaler Küche geworben, wer allerdings Ausschau nach Schweinebraten, Hendl oder Ochsensemmel hält, der dürfte eher enttäuscht werden. In den meisten Festzelten stehen hauptsächlich Grillspieße oder heimische Meeresfrüchte auf der Speisekarte.

Natürlich wird es auch jede Menge Musik geben, rund 2000 Live-Auftritte sind geplant, allerdings treten viele der Künstler, im Gegensatz zu den Bands und Kapellen in den Wiesn-Zelten, Play-back auf.

Beim Bier-Festival in Qingdao wird jede Menge Show geboten. © IMAGO

Neben musikalischen Darbietungen und reichlich Bier darf sich der Besucher auch auf jede Menge Show und Wettbewerbe freuen. Es gibt Events wie den Golden Flower Award, Craft Beer Competition oder den King of Beer Contest, ein Laternenfest und sogar eine Segelregatta und dazu, wie kann es in Asien anders sein, jede Menge Karaoke.

Viele Besucher und sehr viel Bier, aber mehr scheinen die Wiesn in München und das Internationale Bier-Festival in Qingdao nicht gemein zu haben.