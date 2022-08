Serie Zum Höllerer in Pasing: Wo Curry auf Schweinsbraten trifft

Eine kleine Auszeit in der Mittagspause oder am Wochenende macht man am besten in einer Kleingarten-Gaststätte. Unsere neue AZ-Serie stellt Ihnen ein paar davon vor. Heute: Zum Höllerer in Pasing.

08. August 2022 - 12:34 Uhr | Ruth Frömmer

Bernd Wackerbauer 6 Navarasa Rasadurai kocht mit seiner Frau Vemaladevi für Pasinger Kleingärtner. Ihre alte Heimat Sri Lanka und ihre neue, Bayern, kommen dabei kulinarisch selbstverständlich zusammen. Bernd Wackerbauer 6 Urgemütlich schaut es hier aus! Bernd Wackerbauer 6 Ein Prosit auf den gemütlichen Biergarten, den Stammgästen gefällt's! Bernd Wackerbauer 6 Das Publikum ist gemischt und kommt auch von weiter her. Bernd Wackerbauer 6 Der Kaiserschmarrn ist der Geheimtipp beim Höllerer. Bernd Wackerbauer 6 Gekocht wird alles frisch und trotzdem ist es günstig.

München - Sommerzeit ist Gartenzeit. Einen solchen haben in der Großstadt nur ein paar wenige Glückliche. Zum Glück gibt es auf die ganze Stadt verteilt jede Menge Schrebergartenanlagen. Für eine kleine grüne Auszeit muss man gar keine eigene Parzelle bewirtschaften, sondern setzt sich einfach in einen der vielen bunten Biergärten, die es in fast jeder Anlage gibt. In unserer neuen Serie stellen wir Ihnen ein paar dieser Gaststätten vor. Navarasa Rasadurai wird von allen nur Rasa genannt. Seit zehn Jahren betreibt er zusammen mit seiner Frau Vemaladevi den Biergarten "Zum Höllerer" in der Kleingartenanlage SW 15 in Pasing. Weniger als 20 Prozent seiner Stammgäste sind Kleingärtner. Die kleine Gaststätte ist so beliebt, dass manche Gäste sogar aus Erding hierher kommen. Kein Wunder, denn sein Konzept ist speziell und charmant. Faire Preise: Die Halbe für 3,50 Euro Rasa und seine Frau stammen aus Sri Lanka. Und so stehen hier auf der Speisekarte neben Schweinsbraten und Wurstsalat ganz selbstverständlich auch Gerichte und Currys aus seiner Heimat – und diese sind ebenso beliebt wie die gutbürgerlichen Speisen. "Wir machen alles selbst", betont der 65-Jährige, von Kartoffel- und Krautsalat über Spätzle bis hin zur Sauce für den Schweinsbraten. Letzteren gibt es an Sonn- und Feiertagen. Zuvor hat Rasa jahrelang in einer Krankenhaus-Küche gearbeitet. Auch ein kleines Lokal hatte er mal. Da lernt man Wirtschaften. So sind seine Gerichte trotz der Frische unschlagbar günstig. Der Schweinsbraten kostet 8,90, ein Schnitzel 6,90, ein Sri Lankisches Auberginen-Curry 7,90 Euro. Die Halbe Augustiner dazu kostet 3,50. Gekocht wird alles frisch und trotzdem ist es günstig. © Bernd Wackerbauer Zum Höllerer in Pasing: Einige Kleingärtner kommen fast jeden Tag Das Publikum im Höllerer ist wirklich bunt gemischt. Von kleinen Kindern, die bei jedem Besuch ein paar Gummibärchen bekommen, über Schüler von der Pflegeschule nebenan bis hin zu betagten Senioren aus der Nachbarschaft. Und natürlich die Kleingärtner. Ein paar von ihnen kommen fast jeden Tag. "Rasa ist unser Liebling", sagen sie, "und er ist auch der Schweinsbraten-Meister. Aber auch sein Kaiserschmarrn schmeckt wunderbar!" Er macht sogar das Apfelmus dafür selber – mit den Äpfeln, die ihm die Kleingärtner bringen. Rasa wiederum liebt seine Gäste und betont immer wieder, wie gut ihm diese menschliche Arbeit in der Kleingarten-Gaststätte gefällt: "Die Leute hier sind so freundlich. In den ganzen zehn Jahren gab es noch nie Probleme mit irgendjemandem." Tatsächlich dreht er immer wieder eine Runde durch die Tischreihen und fragt, ob auch alles in Ordnung ist. Und wenn nicht, lässt er sich gerne erklären, wie man es besser macht. So hat ihm zum Beispiel eine Dame aus Wien einmal erklärt, wie man den Kaiserschmarrn perfekt hinbekommt. Hat sich gelohnt! Kleingartenanlage SW15, Fischer-von-Erlach-Str. 26 | Di-Sa: 10 bis 22 Uhr, Warme Küche: 11 bis 21 Uhr | Bis 31. Oktober