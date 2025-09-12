AZ-Plus

50 x 2 Bier-Gutscheine auf der Wirtshauswiesn zu gewinnen

Oktoberfest-Feeling ganz ohne Trubel: Über 40 Münchner Wirtshäuser laden zur zünftigen Wirtshauswiesn ein. Die AZ und die Innenstadtwirte laden Sie und Ihre Begleitung dabei auf eine Halbe Wiesnbier ein – jetzt mitmachen und gewinnen.
Ruth Frömmer |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auch die junge Generation genießt das Wiesngefühl in den Münchner Innenstadtlokalen in vollen Zügen.
Auch die junge Generation genießt das Wiesngefühl in den Münchner Innenstadtlokalen in vollen Zügen. © Tobias Ranzinger
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Hier mitmachen und gewinnen

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Bier-Gutscheine

Die Abendzeitung und die Münchner Innenstadtwirte verlosen 50 x 2 Bier-Gutscheine in einem der teilnehmenden Lokale. 
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Montag, 15.09., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Frei nach Karl Valentin: Wiesn ist schön, aber auch anstrengend. Wer keine Lust auf den Trubel auf der Festwiese hat, aber trotzdem ein bisserl Oktoberfest-Gefühl erleben will, der geht zur gemütlicheren Wirtshauswiesn. Entstanden in der Pandemie findet die Aktion der Münchner Innenstadtwirte seit 2020 heuer schon zum sechsten Mal statt. Viele Wirtshäuser in der Innenstadt, und dieses Jahr auch ein paar weitere in den Stadtvierteln bieten ihren Gästen alles, was es fürs zünftige Wiesnerlebnis braucht: traditionelles Ambiente mit Hopfen-Deko und Wiesnherzen und in vielen Lokalen auch Livemusik. Neben traditionellen Klängen spielen die Kapellen auch junge bayerische Musik – und natürlich das offizielle Wirtshauswiesn-Lied. 

In die Krüge kommt Festbier der sechs Münchner Brauereien und auf die Teller Wiesn-Klassiker wie Hendl, Steckerlfisch, Schweinshaxn oder Braten mit Knödel. Auch für Vegetarier ist gesorgt. Und wer einmal etwas Neues probieren möchte, der isst eine Wirtshauswiesn-Pizza. 

Die Wirtshauswiesn wächst

In diesem Jahr nehmen 47 Lokale teil – so viele wie nie zuvor. Neben den 39 Gaststätten der Innenstadtwirte sind erstmals auch acht Freunde dabei: Alter Wirt Moosach, Augustiner-Keller, Augustiner Schützengarten, Ayinger in der Au, der Königliche Hirschgarten. Ganz neu sind: Deutsche Eiche, Haxnbauer und der Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz.

Zu den Innenstadt-Lokalen gehören der Andechser am Dom, der Ayinger am Platzl, das Café Luitpold, Haxengrill, Doisl, Hofbräuhaus, die Münchner Stubn, die Pfälzer Weinstube, Ratskeller, Schneider Bräuhaus und das Wirtshaus im Braunauer Hof und viele weitere. Eine Liste mit allen teilnehmenden Lokalen findet sich auf der Webseite der Innenstadtwirte

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.