Die entspanntere Version der Wiesn findet auch in diesem Jahr wieder in den Lokalen der Innenstadtwirte statt. Die bieten neben Oktoberfestbier, deftigen Brotzeiten und Deko auch außergewöhnliche Schmankerl an

Ein Tisch auf der Wiesn ist schön, aber für viele Münchner wie Touristen ein Ding der Unmöglichkeit, zumindest an den Abenden. Wer sein Dirndl oder die Lederhosn während der Wiesn trotzdem ausführen und es ein bisserl entspannter halten möchte, der geht in ein Lokal der Münchner Innenstadtwirte.

Während der Pandemie, als die Wiesn ausfallen musste, haben diese angefangen, ihre Lokale festlich mit Hopfen und Wiesn-Deko zu schmücken, Hendl und mehr auf die Speisekarte genommen, Wiesnbier ausgeschenkt und teilweise Kapellen aufspielen lassen. Die Wiesn findet zwar wieder statt, aber unter dem Motto „Ganz München ist Wiesn“ veranstalten die Innenstadtwirte nun schon zum siebten Mal ihre Wirtshauswiesn.

"Immer möglich, auch spontan einen Tisch zu bekommen"

Als Gastronom und Sprecher der Innenstadtwirte hat Gregor Lemke zwar auch viele Termine auf der Wiesn, "aber wenn ich nicht auf der Wiesn bin, trifft man mich bei mir im Augustiner Klosterwirt an", erzählt er der AZ. Grundsätzlich legt er Wert darauf, sein Wirtshaus nicht komplett auszureservieren. "Bei uns ist es immer möglich, auch spontan einen Tisch zu bekommen", betont er.

Und das, obwohl die Reservierungen für die Wirtshauswiesn von Jahr zu Jahr mehr werden. Das berichtet sein Kollege Oliver Wendel. Der ist im Vorstand der Münchner Innenstadtwirte und Wirt des Augustiner am Platzl. "In diesem Jahr ist der Prozentsatz im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen. Aber wir haben für jeden noch einen Platz im Wirtshaus", versichert auch er.

Die Tiramaß – ein Tiramisu zum Teilen

Einige der teilnehmenden Lokale denken sich zur Wirtshauswiesn etwas Besonderes aus. Benedikt Wildmoser von der Pizzarei präsentiert in diesem Jahr die Tiramaß – ein Tiramisu zum Teilen. Um die 20 Euro wird das Riesen-Tiramisu im Maßkrug kosten. Wer nicht so viele Hungrige am Tisch hat, bestellt die Tiramaß im 0,5-Liter-Krug für 14 Euro.

Auch das Café Luitpold macht bei der Wirtshauswiesn mit. Während der Oktoberfestzeit können sich die Gäste von den Azubis ihre ganz persönlichen Wiesnherzerl gestalten lassen. V.l.: Caroline Eckart, Greta Kaser und Andreas Metzger präsentieren sie schon im Vorfeld. © Daniel von Loeper

Das Café Luitpold in der Brienner Straße bietet auch in diesem Jahr wieder süße Wiesnstimmung zum Mitnehmen an.

Unter der Woche in der Mittagszeit gestalten die Azubis der Konditorei Lebkuchenherzerl nach den individuellen Wünschen der Gäste. Während die dann einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen dazu genießen, trocknet die Zuckerschrift und sie können die Wiesnherzerl direkt mitnehmen. Ein kleines Herzerl kostet 7,90, ein großes 11,90 Euro.

Weitere Infos:

Die Wirtshauswiesn findet von 19. September bis 4. Oktober statt