Wilde Fahrt durch München: Toyota-Fahrer kracht in mehrere Autos und flüchtet

Der rasende Toyota-Fahrer beschädigt gleich mehrere Fahrzeuge und begeht immer wieder Unfallflucht. Als die Polizei ihn schließlich stoppt, greift er die Beamten an und verletzt vier Polizisten.

Am Dienstag soll der Verkehrssünder einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden. "Der gesamte Tatkomplex bedarf noch weiterer Ermittlungen durch die Münchner Verkehrspolizei", hieß es. (Symbolbild)

Der Autofahrer war am Montag mit seinem Toyota viel zu schnell unterwegs, verursachte mehrere Unfälle, fuhr über Rot und widersetzte sich in der Landshuter Allee seiner Festnahme, indem er die Polizeibeamten tätlich angriff. Am heutigen Dienstag (12. August) wird der 32-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, um die Haftfrage zu klären.

Toyota-Fahrer aus München kracht in mehrere Autos und flüchtet

Die wilde Fahrt des Münchners – der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro – begann nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr, als der Mann die Donnersberger Brücke in Richtung Westpark befuhr und da bereits mächtig auf die Tube drückte. Sein weißer Toyota touchierte seitlich den VW einer in gleicher Richtung fahrenden 31-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Wolfratshausen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

32-jähriger Verkehrssünder fährt über Rot und verursache weitere Unfälle

Anschließend fuhr der 32-Jährige von der Donnersberger Brücke ab und bog trotz einer Rot anzeigenden Ampel in die Landsberger Straße stadteinwärts ab. Gegen 19.30 Uhr habe der 32-Jährige in der Arnulfstraße einen weiteren Verkehrsunfall verursacht, teilte die Polizei mit. Dabei streifte er zunächst den Toyota einer 22 Jahre alten Münchnerin, fuhr auf einen Audi sowie einen Smart auf und flüchtete erneut.

Fußgänger (80) muss dem Raser ausweichen und verletzt sich beim Sturz

Im Bereich der Birkerstraße musste ihm ein 80-jähriger Fußgänger ausweichen: Der Münchner stürzte dabei und erlitt leichte Verletzungen. Als der 32-Jährige erneut auf die Arnulfstraße fuhr, kollidierte er mit einem Opel, der dabei auf einen Skoda geschoben wurde.

"In diesem Moment" seien dann die ersten Streifen eingetroffen, so die Polizei: "Der 32-Jährige flüchtete jedoch erneut und beging dabei diverse Verkehrsverstöße, bis er letztlich in der Landshuter Allee auf Höhe Nymphenburger Straße

von Polizeikräften gestellt werden konnte."

32-Jähriger greift Polizisten tätlich an: Vier Beamte leicht verletzt

Bei seiner Festnahme habe der Mann "erheblichen Widerstand" geleistet und die Polizisten tätlich angegriffen, vier Beamte seien dabei leicht verletzt worden. Zudem stellte die Polizei Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen fest: Ein Atemalkoholtest wurde nicht durchgeführt, anschließend aber eine Blutprobe entnommen.

Nach seiner vorläufigen Festnahme und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Verkehrssünder der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München (Stadelheim) überstellt. Im Verlauf des Tages soll er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden. "Der gesamte Tatkomplex bedarf noch weiterer Ermittlungen durch die Münchner Verkehrspolizei", hieß es.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer kann Angaben zur Fahrtstrecke und Fahrverhaltens des genannten weißen Toyota-Pkw machen? Wer wurde möglicherweise gefährdet und geschädigt? Sachdienliche Hinweise zum Fahrtverlauf, Verkehrsverstößen und beschädigten Fahrzeugen gehen bitte an das Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-3322).