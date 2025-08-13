Autofahrer von Haustier abgelenkt: Schwerer Unfall auf A99 bei München
Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 99 bei Ismaning (Landkreis München) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 33-jähriger Fahrer in der Nacht auf Dienstag vor dem Autobahnkreuz München-Nord nahezu ungebremst auf ein vorausfahrendes Auto auf. Er war demnach für einen Moment von einem mitreisenden Haustier im Auto abgelenkt. Wie die Autobahnpolizei Hohenbrunn meldet, soll es sich dabei um einen Hund gehandelt haben.
Unfall auf A99 bei Ismaning: Drei Menschen schwer verletzt
Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen des Mannes in Brand und brannte vollständig aus. Das vorausfahrende Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam seitlich zum Stillstand.
Drei Menschen im Alter von 47, 26 und 15 Jahren wurden dabei schwer verletzt – zwei von ihnen mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden.
Die beiden rechten Fahrstreifen und der Seitenstreifen waren für sieben Stunden gesperrt
Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 33-jährige Fahrer erlitt ebenfalls Verletzungen, musste aber nicht stationär behandelt werden.
Das Trümmerfeld an der Unfallstelle zog sich über rund 250 Meter hinweg, der vom Unfallfahrer erwischte Renault Clio geriet außer Kontrolle, prallte in die rechte Leitplanke und überschlug sich auf 100 Metern vielfach derart, dass sich zahllose Teile lösten. Der Renault blieb auf der Seite liegen.
Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 70.000 Euro
Bei Ankunft der Feuerwehr Unterföhring befanden sich noch zwei Insassen im Wrack, die durch Aufschneiden des Dachs gerettet wurden.
Für den Pkw des Unfallverursachers wurde die Feuerwehr Ismaning nachalarmiert, das Wrack wurde mit einem C-Rohr gelöscht, die angrenzende Lärmschutzwand wurde durch den Brand stark beschädigt.
Die beiden rechten Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen waren rund sieben Stunden lang gesperrt. Weil die Autobahn an der Unfallstelle vierspurig ist, konnte der um diese Uhrzeit geringe Verkehr vorbeigeleitet werden.
Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 70.000 Euro.
- Themen:
- Autobahn A99
- München
- Polizei
