Wie der Rockmuseum-Macher der Münchner Kultur-Szene hilft

Herbi Hauke hat ein großes Musik-Netzwerk. Dieses stellt er jetzt Künstlern zur Verfügung.

München - Profit ist schön. Leidenschaft ist schöner. Wenn ein Mensch etwas mit vollem Herzen macht, kann eigentlich nichts schiefgehen.

Aber gerade im Kulturbereich sagt sich das seit der Corona-Zeit nicht mehr so leicht, denn die Branche lag zu lange brach. Die Online-Plattform soll der Kultur und ihren Schaffenden jetzt wieder auf die Beine helfen.

Gerade kleinere Musiker haben Geldsorgen und wissen nicht, wie sie wieder an Auftritte kommen sollen. Gut, wenn es in dieser Zeit noch Optimisten gibt.

Herbi Hauke: Seine Schau "Queen - A Bohemian Rhapsody" startet am Freitag

Herbi Hauke ist so einer. Bands und Konzerte sind sein Leben. Eines Nachts hat er davon geträumt, ein Rockmuseum zu eröffnen - und diesen Traum dann im Olympiaturm verwirklicht. Bis Ende letzten Jahres konnten Rock-Fans dort viele Stücke aus Haukes Archiven bewundern.

Auch Konzerte fanden regelmäßig auf dem Turm statt. Außerdem organisiert Hauke Ausstellungen in der Pasinger Fabrik. Zuletzt über die Rolling Stones, am Freitag startet dort die Schau "Queen - A Bohemian Rhapsody".

Aber Hauke möchte, dass das kulturelle Leben in der ganzen Stadt jetzt endlich wieder auflebt und sich weiterentwickelt. Vor allem die kleineren Bands und Musiker - aller Stilrichtungen - tun sich schwer, wieder richtig Fuß zu fassen.

Künstler wissen nicht, wie sie an Auftritte kommen, welche Veranstaltungsstätten Kapazitäten haben. Die Veranstalter selbst wissen nicht, an wen sie sich wenden können, denn nicht alle Künstler haben eine Agentur.

Auch Sissi Perlinger unterstützt die neue Netzwerk-Plattform

Hauke kann ihnen helfen. Anstatt sich in den Ruhestand zu verabschieden möchte der ehemalige Finanzkaufmann sein großes Netzwerk aus Künstlern und Veranstaltern teilen.

Darum hat er die Plattform Munich City of Music (MCOM) ins Leben gerufen. Sie ist die digitale Anlaufstelle für Musiker, die Auftritte suchen, Veranstalter, die Künstler suchen und Münchner, die wissen möchten, wann und wo welche Konzerte stattfinden. Ein Podcast und ein Blog stellen regelmäßig Persönlichkeiten und berühmte Orte des Münchner Kulturlebens vor.

Geld verdient Hauke damit nicht. Er möchte auch Ticket-Anbietern nicht in die Quere kommen. Hier geht es um den reinen Austausch. Hauke hat schon viele (auch prominente) Unterstützer an Bord, etwa Sissi Perlinger. Auf der Internetseite finden sich viele Konzerte und Veranstaltungen. Was man dort auf jeden Fall sieht, ist das leidenschaftliche Engagement der Betreiber.

