Im Moment kühlen sich die Münchner lieber an der Isar ab als in den Münchner Wirtschaften.

Die Klimaanlagen in den Büros laufen auf Anschlag. Zwar spenden auch viele Schirme vor den Wirtschaften Schatten, aber so richtig Appetit haben die Menschen in ihrer Mittagspause zurzeit nicht. Magnus Müller-Rischart weiß ein Lied davon zu singen. Seine Bäckerei betreibt mehrere Cafés in der gesamten Innenstadt und darüber hinaus.

In der Sonne möchte gerade sowieso niemand sitzen, aber auch die Schattenplätze am Marienplatz sind nicht voll ausgelastet. "Ab einer bestimmten Temperatur ist es einfach zu heiß", sagt Müller-Rischart. Dafür servieren seine Mitarbeiter zuletzt mehr Eiskaffee als sonst. Lust auf Kuchen? Weniger.

Touristen bestellen weiterhin Bier und Schweinshaxen

Gregor Lemke betreibt den Augustiner Klosterwirt am Dom. Der ist weiterhin jeden Tag gut gefüllt. "Meine Köche haben mediterrane Gerichte wie Burrata auf die Speisekarte gesetzt". Aber trinken die Menschen wirklich Bier dazu? "Die Touristen schon", sagt Lemke, "die bestellen sogar Schweinshaxen."

So eine Schweinshaxe ist was Feines. Aber bei tropischer Hitze gelüstet die Münchner doch eher nach mediterranen Gerichten.

Aber die sind ja schließlich im Urlaub. Die Münchner lassen sich mehr und mehr alkoholfreie Getränke servieren. Das alkoholfreie Augustiner ist seit seiner Einführung der Renner und dürfte – wenn es mit den Temperaturen so weitergeht – wieder zum Sommergetränk des Jahres werden.