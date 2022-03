Wegen Ukraine-Krieg: Nockherberg abgesagt!

Erneute Absage: Die Paulaner-Brauerei hat die für April geplante Starkbierprobe abgesagt.

München - Die Salvator-Probe am Nockherberg wird auch in diesem Jahr wieder ausfallen. Das teilte die Paulaner-Brauerei am Donnerstag mit. "Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen", sagte Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Brauerei in einer Mitteilung.

Nockherberg 2022 findet nicht statt

Derblecken und Singspiel seien angesichts des Kriegs in der Ukraine in der gewohnt ausgelassenen Form nicht möglich, ein alternatives Konzept halte man außerdem nicht für sinnvoll.

"In der aktuellen Situation halten wir es nicht für möglich, dass diese besondere Atmosphäre zwischen Gästen, Derbleckten und Künstlern entsteht und man befreit miteinander und übereinander lacht und manches 'obischwoabt'".

Singspiel und Fastenpredigt hätten in diesem Jahr zum ersten Mal wieder in gewohnter Form stattfinden sollen. 2020 war der Nockherberg wegen des Coronavirus komplett abgesagt worden, 2021 gab es eine digitale Variante.