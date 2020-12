Wegen Corona und Weihnachten: Fahrplanänderungen bei U-Bahn, Bus und Tram

Die neuen Corona-Maßnahmen sowie die Weihnachtsfeiertage sorgen für Fahrplanänderungen beim ÖPNV in München. Neben der Tram und dem Bus ist auch die U-Bahn betroffen.

München - Die aktuellen Corona-Regeln führen auch zu Anpassungen im Fahrplan des Öffentlichen Nahverkehrs in München.

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, kommt es wegen der nächtlichen Ausgangssperre seit dem 18. Dezember zu Änderungen bei den MVG-Nachtlinien von Tram und Bus. Auch bei der U-Bahn gelten seit einigen Tagen Fahrplanänderungen.

Bei der U-Bahn wurde der Fahrplan vereinheitlicht: Das bedeutet, dass an allen Tagen gegen 1.30 Uhr Betriebsschluss ist. Der verlängerte Betrieb am Freitag- und Samstagabend (bis 2.30 Uhr) wird vorübergehend ausgesetzt.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft bittet ihre Fahrgäste, weiterhin die Corona-Regeln zu beachten. © MVG

Nachtlinien immer wie unter der Woche

Nachttram und Nachtbusse fahren seit dem 18. Dezember in allen Nächten nach dem sonntags bis donnerstags gültigen Fahrplan. Die sonst üblichen Taktverdichtungen in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag entfallen.

Der einheitliche Fahrplan in allen sieben Nächten entspricht der geringeren Nachfrage. Die MVG gewährleistet damit auch weiterhin ein nächtliches Grundangebot für alle Münchnerinnen und Münchner, die zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr zum Beispiel ihre Arbeitsplätze erreichen müssen oder aber heimfahren. "Die Entwicklung der Fahrgastnachfrage im Abendverkehr wird weiter beobachtet", teilte die MVG am Montag mit.

Tramlinie 12 wird vorerst auf Busse umgestellt

Weil es infolge von notwendigen Quarantäne-Maßnahmen vorübergehend zu einem Personalengpass bei der Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge komme, werde die Tramlinie 12 zunächst bis Ende der Woche auf Busse umgestellt.

Bei den Nachtlinien kommt es wegen der Corona-Pandemie zu Änderungen im Fahrplan. (Archivbild) © imago images/Ralph Peters

"Durch die temporäre Umstellung wird die Linie 12 zuverlässig bedient und ein stabiler Trambetrieb im übrigen Netz sichergestellt. Die Fahrgastnachfrage liegt derzeit deutlich unter Normalniveau. Die Busse bieten ausreichende Kapazitäten", heißt es dazu.

MVG: Fahrplanänderungen an Weihnachten, Silvester und Neujahr

Neben den coronabedingten Fahrplanänderungen gibt es auch welche wegen der Weihnachtsfeiertage. So galt am 24. Dezember bei der U-Bahn der Samstagsfahrplan, Tram und Bus fuhren bis etwa 14.30 Uhr wie samstags und anschließend wie an Sonntagen.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr gilt bei der MVG generell der Sonntagsfahrplan. Am 31. Dezember fahren die öffentlichen Verkehrsmittel in München wie samstags. Im Abend- und Spätverkehr kommt es jedoch zu weiteren Änderungen.

So hat die U-Bahn - auch an Silvester - um etwa 1.30 Uhr Betriebsschluss. Der verlängerte betrieb am Freitag, Samstag und vor Feiertagen entfällt damit komplett. Die Nachtlinien von Bus und Tram fahren immer wie unter der Woche, auch an Silvester. Die Verdichtung am Wochenende und vor Feiertagen entfällt.

Ab kommendem Montag (28. Dezember) fahren Tram und Bus auf allen Linien bereits ab etwa 20.30 Uhr im 20-Minuten-Takt. Der "Takt 10 bis 10" wird wegen der Ausgangssperre ausgesetzt, teilt die MVG mit.