"Abschreckung erzielen": Münchner Polizei greift bei Corona-Partys durch

Zwei Feiern und ein Fußballspiel werden von den Beamten unterbunden. Es hagelt Anzeigen.

München - Die Polizei hat mehrere Corona-Partys in München aufgelöst. Im Zeitraum von Freitag- bis Montagmorgen (6 Uhr) führten die Beamten rund 5.000 Kontrollen durch, 358 Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen wurden angezeigt. Ein Polizeisprecher zur AZ: "Es wird konsequent durchgegriffen, auch um eine gewisse Abschreckung zu erzielen."

Dabei löste die Polizei auch drei Feiern auf. Am Freitag wurde der Einsatzzentrale eine Party in einer Wohnung in Denning mitgeteilt. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort 16 feiernde Personen fest, welche in der Folge alle nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt wurden.

Am frühen Samstagmorgen meldete ein Anwohner eine Party in einem Beherbergungsbetrieb in Unterhaching. Die eingesetzten Kräfte stellten letztendlich 14 feiernde Jugendliche an der genannten Örtlichkeit fest. Alle erhielten Platzverweise und Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Corona-Partys in München aufgelöst

Und am Sonntagnachmittag wurden durch eine Streife auf einem Schulgelände in Westend zwölf Personen angetroffen, die dort Fußball spielten. Mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei wurden alle Personen des Platzes verwiesen und erhielten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.