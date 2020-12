Angezeigt! Junge Bayern missachten neue Seuchenschutzregeln

Von wegen stade Zeit: Auch am dritten Adventswochenende trafen sich wieder Jugendliche - trotz der geltenden strengen Kontaktbeschränkungen.

Umland - Trotz der derzeit strengen Kontaktbeschränkungen haben sich nach Auskunft mehrerer Polizeiinspektionen aus dem Münchner Umland zum Start ins Wochenende wieder Jugendliche verabredet. In den Landkreisen Ebersberg, Erding, Landsberg, Bad Tölz und bei Garmisch-Partenkirchen wurden mehrere Teenager und junge Erwachsene, die sich nicht an die geltende Rechtslage hielten, von den Beamten aufgegriffen.

Große Geburtstagsparty bei Garmisch-Partenkirchen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es ein junger Mann aus dem bayerischen Wallgau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen zu seinem Geburtstag ordentlich krachen lassen - und zwar mit 23 Freunden.

Nachbarn verständigten die Polizei, als es in der Garage offenbar hoch herging.

Die Polizei traf 24 Feierende zwischen 19 und 27 Jahren an. Die Beamten lösten die Garagenparty auf. Der Gastgeber und seine 23 Gäste erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Acht Anzeigen bei Ebersberg und Erding

In den Landkreisen Ebersberg und Erding stellten Polizisten in der Nacht von Freitag auf Samstag bei gezielten Kontrollen insgesamt drei relevante Vorfälle fest: Mehrere Gruppen junger Leute missachteten hier neben der Ausgangssperre auch die Kontaktbeschränkung auf zwei Hausstände. Insgesamt acht Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Sechs Personen feiern im Industriegebiet Landsberg

In einer Wohnung im Landsberger Industriegebiet haben Freitagnacht sechs Freunde zwischen 20 und 30 Jahren zusammen gefeiert. Die jungen Leute stammten aus Landsberg, München, Buchloe, dem Allgäu und dem Bereich Fürstenfeldbruck. Auch sie erwartet eine Anzeige.

Polizei stoppt Spritztour bei Bad Tölz

Am Freitag gegen 19.40 Uhr hielten Beamte der Polizeiinspektion Bad Tölz bei einer routinemäßigen Verkehrsüberprüfung einen Wagen an. Der 18-jährige Fahrer aus Sachsen hatte zwei 17-jährige Freunde aus dem Landkreis Bad Tölz im Auto. Die drei stammten aus verschiedenen Hausständen und wurden ebenfalls angezeigt.

Für den Fahrer ist es bereits die zweite unerfreuliche Begegnung mit der Polizei: Er hat schon im September 2020 eine Anzeige bekommen - aus ähnlichem Anlass.