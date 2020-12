Hunderte feiern trotz Verboten: Polizei löst Corona-Partys auf

Die Münchner Polizei hat am Dienstag gleich drei illegale Corona-Partys aufgelöst. In Schwabing und in der Isarvorstadt trafen sich trotz geltender Einschränkungen hunderte Personen zum Feiern.

09. Dezember 2020 - 12:40 Uhr | AZ

Trotz der Verbote wird in München gefeiert. Die Polizei löst am Dienstag gleich drei illegale Partys auf. (Symbolbild) © imago images / Seeliger