Wahlkampf-Finale in München: Merkel, Laschet und Söder am Nockherberg

Zwei Tage vor dem Wahlsonntag will die Union ihren Wahlkampf in München auf dem Nockherberg beenden.

Werden zusammen in München auftreten: Angela Merkel, Armin Laschet (2.v.r.) und Markus Söder (r.).

München - Es soll das große Finale eines Wahlkampfs werden, der bisher eher mau verläuft: Die Union plant am 24. September einen gemeinsamen Wahlkampfauftritt von Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kanzlerkandidat Armin Laschet und Fast-Kanzlerkandidat Markus Söder (CSU) auf dem Münchner Nockherberg. Das berichtet "Der Spiegel".

Zuvor wird die CSU auf eine Stadiontour in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken mit Söder und dem CSU-Spitzenkandidatenduo Alexander Dobrindt und Dorothee Bär gehen – los geht's bereits am Dienstag (24. August) mit dem Auftritt in Unterschleißheim.

Söder: Umfragen-Trend ist "dramatisch"

Ein weiterer Auftritt Laschets in Bayern ist bis zum Auftritt in München wohl nicht geplant, der Unions-Kanzlerkandidat tourt derzeit durch ganz Deutschland.

Die Union liegt in aktuellen Umfragen nur noch ein bis zwei Prozentpunkte vor der SPD. CSU-Chef Markus Söder hatte daher am Donnerstag bei einer Präsidiumssitzung seiner Partei Alarm geschlagen. "Es besteht die sehr realistische Möglichkeit, ohne die Union zu regieren", betonte Söder nach der Sitzung. Söder sprach den Angaben zufolge von einem Trend, der "dramatisch" sei.