Vier Jahreszeiten: Teatime im Münchner Grand Hotel

In unserer Serie zeigen wir Ihnen Lokale mit ganz besonderem Ambiente. An diesen Orten gibt's neben dem Essen eine ganze Menge zu schauen. Heute: Die Lobby im Vier Jahreszeiten.

München - Eine Auszeit nehmen hört sich so einfach an, aber den Alltag wirklich hinter sich lassen können die meisten nur bei einem Ortswechsel. Eine Hotellobby als Inbegriff des Reisens allein ist eigentlich schon eine gute Idee, um in Urlaubsstimmung zu kommen. Wenn es sich dann noch um ein luxuriöses Haus wie das Vier Jahreszeiten handelt, tauchen Sie in eine Welt ab, die irgendwo zwischen Pretty Woman und James Bond liegt.

Man muss kein Zimmer buchen, um einmal ein bisschen Lobby-Luft zu schnuppern. Einen britischen Nachmittag mitten in der Stadt erleben Sie beim Afternoon Tea, der dort immer von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab 15 Uhr serviert wird. Eingeführt hat ihn einst der berühmte Tee-Sommelier Joel Belouet, der im vergangenen Jahr in den wohlverdienten Ruhestand ging.

Tee-Sommeliere Sandra Salman schenkt jedem Gast den passenden Nachmittags-Tee ein. © Sigi Müller

Sandra Salman hat dem Tee-Meister schon immer gerne über die Schulter geschaut und ist mit viel Leidenschaft in seine Fußstapfen getreten. In Sri Lanka hat sie sich zur Tee-Sommelière ausbilden lassen und berät nun die Gäste bei der Auswahl des passenden Tees mit viel Wissen und Geschichten rund um die Tees. Uns hat sie ihren Lieblingstee "Nuwara Eliya" empfohlen, der zu Deutsch "über den Wolken schwebend" heißt. Ein fruchtiger Schwarztee aus dem Hochland von Sri Lanka. Aber auch ausgefallene Grüntees und Kräutertees ohne Teein stehen zur Auswahl. Dank perfekter Zubereitung mit weichem Wasser in der genau richtigen Temperatur fühlt sich jeder Schluck wie eine Wolke an.

Vier Jahreszeiten in München: Der klassische Afternoon Tea

Zum klassischen Afternoon Tea gehören natürlich auch Scones, Sandwiches und im Vier Jahreszeiten: Törtchen. Um das alles kümmert sich Ian Baker. Der Weltklasse-Patissier ist gebürtiger Engländer und kennt die britische Tee-Zeremonie von Kind an. Die Etageren zum Tee stellt er stilsicher und mit viel Herzblut zusammen. Saisonal wechseln die Komponenten, aber die Scones mit und ohne Rosinen und dazu Clotted Cream, zwei verschiedene selbst gemachte Marmeladen und Lemon Curd (Zitronencreme) sind immer dabei.

Scones mit Clotted Cream, zwei Marmeladen und Lemon Curd. © Sigi Müller

Ebenso die klassischen Sandwiches mit Eiersalat und Gurken-Frischkäse. Bei uns gab es dazu eine Lauch-Quiche und einen Brioche-Burger mit Shrimp-Cocktail. Aber Bakers Steckenpferd ist natürlich die oberste - süße - Stufe der Etagere: Dort gab's bei uns ein feines Cheesecake-Törtchen mit Früchten, eine Mousse-Schnitte mit Bergamotte, einen Windbeutel mit Kokos und Mango und einen Kuchen mit Zimt und Karamell.

Danach gönnt man sich noch ein Gläschen Champagner und genießt die Atmosphäre unter der Tageslicht-Kuppel im Grand Hotel. Im Hintergrund ist meist dezente Livemusik aus der Bar zu hören. Oft von jungen Musikern, die das Hotel im Rahmen des Förderungsprogramms "Neustart Kultur II" unterstützt.

Eigentlich möchte man gar nicht mehr nach Hause gehen. Aber man kann sich den Abschied mit ein paar von Bakers hausgemachten Pralinen versüßen. Diese sehen aus wie Edelsteine und werden im Eingangsbereich wie edler Schmuck feilgeboten. Drum macht man's wie im Urlaub und besorgt noch ein süßes Mitbringsel für Daheim.

Morgen: das Hard Rock Café

Maximilianstraße 17, Afternoon Tea, Do-So: 15 bis 18 Uhr, 49 Euro, mit einem Glas Champagner 59 Euro, 089 2125 1745