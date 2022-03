Victorian House: Die feine englische Art

In unserer Serie zeigen wir Ihnen Lokale mit ganz besonderem Ambiente. An diesen Orten gibt's neben dem Essen eine ganze Menge zu schauen. Heute wird's britisch im Victorian House.

Nur der Blick aus dem Fenster erinnert noch an München.

Das Victorian House: In dieser Ecke kann man den Münchner Alltag getrost für ein paar Stunden hinter den Blümchen-Vorhängen lassen.

München - Der Brexit hat es Freunden der feinen englischen Art immer schwerer gemacht, sich ein bisserl britisches Lebensgefühl nach München zu holen. Aber Tobias Woitzik und seine Partner halten in München mit ihren Lokalen die britische Flagge mit mehreren Tee Salons hoch, unter anderem Brown's Teabar in der Maxvorstadt und das Café Klenze in der Alten Pinakothek.

The Victorian House am Viktualienmarkt: Ein Kontrast zur Außenwelt

Flaggschiff ist aber The Victorian House am Viktualienmarkt. Von außen etwas unscheinbar, tritt man dort in eine Welt, die im Kontrast steht zum gerade angesagten nüchternen Einrichtungsstil mit Neonröhren und kahlen Wänden. Wer ein Faible für die Royals, Downton Abbey und Miss Marple hat, ist hier genau richtig.

Das Ambiente ist inspiriert von englischen Boutique-Hotels mit Sofas und Tischen im viktorianischen Stil, großen Ölgemälden, Büsten und einer Bibliothekswand.

Tatsächlich könnte man meinen, man wäre irgendwo in London. Aber nicht nur die Atmosphäre macht den Reiz des Victorian House aus.

Englische Delikatessen zu jeder Tageszeit

Ganz wie in einem Boutique-Hotel kann man sich hier zu jeder Tageszeit auf die englische Art kulinarisch verwöhnen lassen, und das im rein positiven Sinne. Einmalig in der Stadt sind die zahlreichen Eggs-Benedict-Varianten (ab 13,90 Euro) zum Frühstück. Serviert werden sie immer mit Toast und Sauce Hollandaise und je nach Geschmack mit Schinken, Hühnchen, Avocado, Tomate-Mozzarella und vielem mehr.

Für die Mittagspause stehen Sandwiches, Salate und natürlich Fish and Chips (18,50 Euro) und sogar der deftige Auflauf Shepard's Pie (15,50 Euro) auf der Karte.

Auch die Kuchen (Stück 5,20 Euro) werden nach englischen Rezepten in der hauseigenen Konditorei gebacken: vom London Cheese Cake, English Fruit Cake bis Zucchini-Walnuss-Kuchen.

Afternoon Tea lockt mit Scones und Clotted Cream

Aber ein Highlight ist natürlich der High Tea. Den gibt's sogar schon morgens. Besonders schön ist es aber, sich nachmittags den klassischen Afternoon Tea (ab 22,90 Euro) zu bestellen. Entweder schlicht mit Scones, Clotted Cream, Marmelade und Crumpets (Hefepfannkuchen) oder man lässt sich viel Zeit für eine der ausgiebigeren Varianten: mit Champagner, Räucherlachs, Roastbeef, Macarons und allem, was das hungrige Herz begehrt.

Schöner kann man eigentlich nicht in den Abend starten. Wenn's dann draußen regnet, wird ganz München auf dem Heimweg zu Little London.

Frauenstraße 14 | Mo-Sa: 9.30 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag: 9.30 bis 17 Uhr | Tel. 089/2554 6947