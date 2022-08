Verwirrung um Robbie-Williams-Tickets: Veranstalter verspricht Erstattung

Viele Menschen wollen ihre Tickets für Robbie Williams rückerstattet bekommen, etliche warten weiter auf eine Rückmeldung des Veranstalters. Der verspricht gegenüber der AZ, dass jeder unzufriedene Kunde sein Geld zurückbekommt.

Robbie Williams wird am Samstag in München auf dem Messegelände auftreten.

München - Die gute Nachricht zuerst: Die Fans von Robbie Williams werden sich beim Konzert am kommenden Samstag auf dem Messegelände wahrscheinlich nicht einem vergleichbaren wetterbedingten Härtetest unterziehen müssen wie dies die Fans von Helene Fischer leidvoll erfahren durften.

Einige Wetterdienste zeigen zwar eine Gewittermöglichkeit an, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur bei 15 Prozent. Und es könnte eine laue Spätsommernacht werden, in der der britische Entertainer wieder zeigt, wie er die Massen um den Finger wickeln kann.

In seinen legendären drei Shows 2003 in Knebworth, die später als Album und DVD veröffentlicht wurden, begeisterte er pro Abend 125.000 Menschen, dagegen wird es an der Münchner Messe nahezu intim. Veranstalter Klaus Leutgeb spricht von 90.000 Fans, die erwartet werden. Trotzdem sind einige unzufrieden.

Das Olympiastadion hat Robbie Williams schon oft gefüllt - wie auf diesem Bild im Jahr 2003. (Archivbild) © dpa/Archiv

Fan-Frust wegen Robbie-Williams-Tickets

Die AZ hat vor zwei Wochen Leserstimmen aufgegriffen, die sich beschwerten, dass der Plan und die Einteilung der Fanbereiche nun ganz anders sei, als zum Zeitpunkt ihrer Buchung. So wurden auch aus drei Stegen, die ins Publikum führten nur noch einer.

Die Leutgeb Entertainment sprach von einem ursprünglichen "Übersichtsplan, der ausschließlich der Orientierung dient". Und anders als das Olympiastadion war das Messegelände für Mega-Konzerte noch absolutes Neuland, als die Karten in den Verkauf gingen. Dass die Planung sich danach noch änderte, ist verständlich.

Und Leutgeb Entertainment schrieb der AZ: "Sollte sich bedauerlicherweise der ein oder andere Besucher nicht vor Ort davon überzeugen wollen, kann er sich gerne und jederzeit bei uns melden und bekommt selbstverständlich den Ticketpreis rückerstattet! Denn was wir absolut nicht möchten, sind unzufriedene Kunden."

Leutgeb-Statement: Tickets werden "natürlich rückerstattet"

Wenige Tage vor dem Konzert erreichen uns zahlreiche Mails von Lesern, die sich zwar an die angegebene E-Mail gewandt hatten (ticketing@leutgebgroup.com), aber erfolglos geblieben waren. "Das Versprechen lautete ja – alle unzufriedenen Kunden. Davon nehmen Sie aber Abstand und wollen davon nichts wissen", schreibt uns Tina S., etliche andere Leser haben ähnliche Erfahrungen gemacht.

Die Grazer Leutgeb Entertainment schreibt dazu auf Anfrage der AZ: "Jeder Kunde der unmittelbar von unserer Musterplanänderung betroffen ist, und im Zeitraum vor der Abänderung sein Ticket erworben hat und sich dadurch benachteiligt fühlt, wird natürlich rückerstattet. Sie werden verstehen, dass dies einen gewissen Arbeits- wie auch Zeitaufwand mit sich bringt."

Bleibt zu hoffen, dass sich die Leutgeb Entertainment noch zu einer österreichischen Charmeoffensive entschließt, denn die Videos von auf den Veranstalter schimpfenden Helene-Fischer-Fans haben zwei Tage nach dem Konzert schon mehrere Millionen Menschen in den Sozialen Netzwerken aufgerufen.