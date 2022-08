Duschen mit Helene Fischer: Durchziehen und durchhalten beim Konzert

Donner, Starkregen und tümpelgroße Pfützen: Lange bleibt ungewiss, ob das XXL-Konzert von Helene Fischer mit 130.000 Fans stattfinden kann. Am Ende heißt's: durchziehen und durchhalten!

München - Die ersten Fans klappen ihre Campingstühle schon am Freitagnachmittag auf. Da sind es noch mehr als 30 Stunden bis zum geplanten Konzertbeginn. Die jungen Leute glauben, dass es umso besser ist, je früher sie dran sind. Ein Irrtum, wie sich noch zeigen wird.

Wochenlang hat Deutschland bei tropischen Temperaturen geschwitzt, aber ausgerechnet zum Wochenende, an dem Helene Fischer in München unter freiem Himmel alle Superlative toppen will, schifft es wie aus Kübeln. Schon in den Tagen zuvor ist es oft nass geworden. Deutschlands Schlagerkönigin musste Proben abbrechen.

Zehntausende flüchten sich triefend vor Nässe in die Messehallen

Und es kommt noch ärger: Eine bedrohliche Unwetterfront nimmt Kurs auf Riem, wo am Samstag auf dem Messegelände das größte Konzert stattfinden soll, das es in München je gegeben hat.

Trockenpause: Fans finden in der Messehalle Zuflucht. © imago/osnapix

130.000 Zuschauer, 150 Meter breite Bühne: Es ist das einzige Konzert der Künstlerin in diesem Jahr, nach Pandemiezwangspause und nachdem sie Mutter geworden ist und es soll ihr größtes Konzert werden. Veranstalter ist der Österreicher Klaus Leutgeb, der kürzlich erst Andreas Gabalier nach Riem gebracht hat und an Silvester Rammstein auf der Theresienwiese auftreten lassen wollte.

Die Rammstein-Idee war eine Seifenblase, am Samstag droht zwischenzeitlich auch das seit zwei Jahren geplante Mega-Event mit Helene Fischer zu platzen: "Wir wussten alle nicht, ob wir das hier durchziehen können", wird sie später auf der Bühne sagen. Leutgeb habe mächtig "Stress mit den Behörden gehabt".

Ab Mittag dürfen die Fans auf den Vorplatz, ab 16 Uhr auf das Konzertareal: Das Rennen um die besten Plätze beginnt. In der Innenstadt versuchen derweil noch viele Schlagerfans, die sich erst später auf den Weg nach Riem machen wollen, auf den letzten Drücker einen Regenumhang oder -mantel zu ergattern. Doch: "Ponchos sind in der ganzen Stadt ausverkauft", sagt eine Verkäuferin von Müller im Tal. "Seit Freitag schon." Also werden provisorisch große Müllsäcke zurechtgeschnitten, Plastiktüten und Überzieher über Turnschuhe gestreift. Einige Konzertbesucher kommen in kniehohen Gummistiefeln und viele in Bergschuhen. "Hilft ja nichts, das schlechte Wetter. Wir wollen Helene sehen!", sagt eine Göttingerin.

Knöcheltief zum Klo. © imago/onw-images

Aus allen Ecken sind die Fans angereist: Sie kommen aus Flensburg und Berlin, aus Bochum, vom Bodensee und aus Österreich. Sie haben Hotelzimmer gebucht, sich bei Freunden und Verwandten einquartiert und viel Geld ausgegeben.



Acht junge Männer aus Cloppenburg, die sich noch aus Kindergartentagen kennen, sind gemeinsam geflogen. "Das war billiger als mit dem Zug." Die Freunde waren schon bei anderen Konzerten von Helene Fischer. "Sie singt geil und sieht gut aus", sagt einer.

Ein Herz für Schlager: Diese acht sind aus Cloppenburg angereist © Anna Pfister

Viele andere sind zum ersten Mal bei einem Live-Auftritt von ihr. "Ich habe sie bisher nur im Fernsehen gesehen", erzählt die Münchnerin Jocelyne: "Ich finde, sie macht eine tolle Show. Mein Sohn hat mir die Karten geschenkt."

Für zwei Marine-Soldaten singt sie "die besten Sufflieder". "Sie ist immer dabei, wenn wir feiern. Man kann ihre Lieder gut mitsingen."

Männer, Frauen, Junge, Ältere - in allen Altersklassen hat Helene Fischer ihre Fans. Zwei befreundete Familien aus Karlsruhe haben ihre Kinder genommen. Ella (5) und Luisa (7) gehen noch nicht zur Schule, aber die Texte ihrer Lieblingssongs ("Atemlos", "Herzbeben") können sie schon auswendig. Je 100 Euro haben die Eltern pro Ticket ausgegeben, auch für die Kleinen - einen Kinderrabatt gibt es nicht für das XXL-Konzert in Riem.





Bis ihr Star schließlich perfekt gestylt singt und tanzt und mehrmals durch die Luft schwebt, geht es den Fans noch mal richtig nass nei. Um 17 Uhr öffnen sich die Himmelsschleusen, es schüttet so, dass alles durchweicht. Zehntausende rennen schutzsuchend durch knöcheltiefe Riesenpfützen, manche klettern auf Absperrgitter, in der vergeblichen Hoffnung, die Füße trocken zu behalten.

Innerhalb weniger Minuten wird das Gelände geflutet. Die Feuerwehr muss zum Abpumpen anrücken, der Notfallplan der Stadt greift: Messehallen werden für die Fans geöffnet.

Vor dem Auftritt muss die Bühne trockengewischt werden. © dpa

Abbrechen und heimfahren wollen trotzdem die wenigsten. Gegen 18 Uhr lässt der Starkregen endlich nach, es nieselt nur noch. Die Ordner lassen die Besucher ohne Taschenkontrollen durch, an den Eingängen stapeln sich Hunderte Regenschirme - sie dürfen nicht mitgenommen werden aufs Konzertgelände, das sich allmählich mit einem Meer voller bunter Kapuzenmäntelchen füllt.



Drei Minuten vor acht geschieht dann plötzlich, woran keiner mehr so recht glaubte: Der Regen hört auf, die Sonne taucht alles in Orangerot. Ein großer Regenbogen erscheint am Himmel und Florian Silbereisen kündigt "den geilsten Abend" an, "den es jemals gab in München".

Ganz so empfinden es dann aber doch nicht alle. Simone (25) aus Gelsenkirchen fasst es später so zusammen: "Es war supergut gemacht - aber zu groß. Der Funke ist nicht richtig übergesprungen." Sie habe oft gar nicht gewusst, wo Helene Fischer sei. "Schade, wenn man sie selbst auf den teuersten Plätzen nur auf dem Bildschirm sehen kann."