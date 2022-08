Starkregen in Riem: Tausende Helene-Fischer-Fans in Messehallen evakuiert

Aufbruchstimmung in Riem. Weil es am Nachmittag zu Starkregen in Riem kommt, müssen tausende Helene-Fischer-Fans Schutz in den Messehallen suchen.

20. August 2022 - 18:47 Uhr | aw ako

Regen in Riem: Tausende Helene-Fischer-Fans suchen Schutz in der Messehalle. © Angelika Haass

München - Regen und Matsch gehören zu einem guten Open-Air-Konzert dazu, aber auf solche Wassermassen hätten die Fans von Helene Fischer in Riem gerne verzichtet. Trotz Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Starkregen und Gewittern waren am Samstag schon Stunden vor dem Beginn des Helene-Fischer-Konzerts abertausende von Schlagerfans auf das Messegelände in Riem gekommen, wo die Sängerin ab 20 Uhr vor 130.000 Fans auftreten wird. Starkregen in Riem: Konzertbesucher suchen Schutz in Messehallen Blieb es am Nachmittag noch einigermaßen trocken, schüttete es ab 17 Uhr im Münchner Südosten wieder wie aus Kübeln. Der Regen war so stark, dass das Wasser auf dem Gelände teilweise Zentimeter hoch stand. Um 17.30 Uhr fiel dann die Entscheidung: Mittels Durchsagen wurden die Fans gebeten, Schutz in den nahen Messehallen zu suchen. Der Notfallplan, der vor der Veranstaltung von der Stadt München ausgearbeitet wurde, funktionierte bestens. Flucht vor den Regenmassen: Helene-Fischer-Fans finden in den Messehallen ein trockenes Plätzchen. © Angelika Haass Während einige Fans im Regen tanzend ihren Spaß hatten, fanden zehntausende Helene-Fischer-Anhänger ein trockenes Plätzchen in den Messehallen. Trotz Regen: Helene-Fischer-Konzert findet statt Weitere Durchsagen vor Ort informierten darüber, dass das Wetter bald wieder besser werden und das Konzert auf alle Fälle stattfinden solle. Um 18.30 Uhr bestätigte die Münchner Feuerwehr per Twitter, dass das Konzert nicht abgesagt wird und sich die Fans wieder in Richtung Eventgelände begeben könnten.