Vertrag plötzlich aufgelöst: Doch kein Kiesabbau im Münchner Forst Kasten

Nach knapp zwei Jahren wird der Vertrag zwischen der Heiliggeistspital-Stiftung und einem Kiesabbauunternehmen plötzlich aufgelöst – ohne, dass der Stadtrat etwas davon weiß.

München - Eigentlich wurde ein Teil des Forst Kasten im Südwesten Münchens an ein Kiesabbauunternehmen verpachtet. Doch der Vertrag wurde nun zum 25. Mai einvernehmlich aufgelöst. Die Folge: Der Forst bleibt damit doch Forst und vom Kiesabbau verschont.

Der Reihe nach: Nach einem langjährigen Ausschreibungsverfahren hatte die Heiliggeistspital-Stiftung München im Juni 2021 mit einem Kiesabbauunternehmen einen Pachtvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltete die Genehmigung, auf einer Fläche von etwa neuneinhalb Hektar im Forst Kasten Kies abzubauen.

Sozialreferat prüfte 2019 einen möglichen Rücktritt vom Ausschreibungsverfahren

Und das, obwohl das Sozialreferat der Stadt München vom Stadtrat bereits Ende 2019 dazu aufgefordert wurde, zu prüfen, ob die Stiftung vom damals noch laufenden Vergabeverfahren zurücktreten könne.

Grund dafür war unter anderem die "ökologisch bedingte, geänderte Prioritätensetzung", wie es in einer Mitteilung der Stadt von Mittwoch (7. Juni) heißt. Doch der Rücktritt vom Verfahren war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, woraufhin das Kiesabbauunternehmen nach 2021 den Zuschlag erhielt.

OB Reiter: "Die Auflösung des Vertrages ist eine sehr gute Nachricht"

Knapp zwei Jahre nach Vertragsschluss wurde der Vertrag nun aber doch überraschend beidseitig aufgelöst, nach offiziellen Angaben wegen geänderter Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass die öffentlich-rechtliche Genehmigungsfähigkeit des Kiesabbauprojekts in Frage stehe.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich erleichtert über die Vertragsauflösung und sagte: "Nun ist doch gelungen, was zwischendurch unmöglich schien: In Forst Kasten wird kein Kies abgebaut. [...] Und gleichzeitig können wir den Stiftungszweck für das Heiliggeistspital auch ohne Kiesabbau sichern. Das ist eine sehr gute Nachricht für den Erhalt des Forsts, nicht nur zur Naherholung, sondern auch für den Umweltschutz."

Und auch Anne Hübner, die SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, äußerte sich gegenüber der AZ ähnlich: "Es ist eine große Erleichterung für alle, vor allem die Engagierten vor Ort, dass nicht ausgekiest werden muss. Als Stadtrat waren uns damals die Hände gebunden. Um so schöner ist es, dass es dem Oberbürgermeister und der Sozialreferentin im Nachgang gelungen ist, mit dem Pächter eine Vertragsaufhebung zu erreichen."

Kein Kiesabbau im Forst Kasten: Freude auch bei den Grünen

Erleichterung auch bei den Grünen im Stadtrat. Ein seit vielen Jahren nicht gewünschtes Projekt sei endlich gestoppt worden, heißt es in einer Mitteilung. Fraktionschefin Mona Fuchs lobte die Zusammenarbeit aller Beteiligten: "Die Beendigung des Kiesabbaus auf dem städtischen Grund im Forst Kasten ist eine gute Nachricht für den Klima- und Umweltschutz."

Und weiter: "Damit wurde unser seit über zwei Jahren bestehendes Hauptanliegen endlich umgesetzt, die Auskiesung des wertvollen Waldgebiets zu beenden und das Naherholungsgebiet und die Grüne Lunge des Würmtals zu erhalten. Ohne das Engagement von Bürgerinitiativen im Würmtal, sowie der Umweltschutzorganisationen, wie dem SDW Bayern, Greenpeace, dem BUND-Naturschutz und vielen weiteren, wäre dieses Ergebnis so nicht möglich gewesen."

Über genaue Gründe für Vertragsauflösung wurde Stillschweigen vereinbart

Kurios: Der Stadtrat wusste bis zur Veröffentlichung der Mitteilung nicht über die Entscheidung Bescheid und sollte nach AZ-Informationen erst am 22. Juni darüber informiert werden. Die Verwaltung machte die neueste Entwicklung im Forst Kasten jetzt aber schon öffentlich und verkündete das Ende des Kiesabbaus. "Eine Fortführung des Vertrages ist nun für beide Parteien nicht mehr sinnvoll", heißt es in der Mitteilung. Über die genauen Gründe für die plötzliche Vertragsauflösung sei Stillschweigen vereinbart worden.

Kiesabbau im Forst Kasten gestoppt: Anwohner in Feierstimmung

Bei den Anwohnern herrscht Feierstimmung. Die Nachricht hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. "Ich bin überwältigt und freue mich unglaublich, dass sich unser Kampf für den Forst Kasten gelohnt hat", sagt Malwina Andrassy von der Kreisgruppe Würmtal-Nord des Bund Naturschutz zur AZ.

Sie hatte mit ihren Mitstreitern der Initiative "Rettet den Würmtaler Wald" 16.000 Unterschriften gegen den Kiesabbau gesammelt und an OB Reiter übergeben. "Es hat so hoffnungslos ausgesehen, trotzdem haben so viele Menschen mitgekämpft, was für eine tolle, tolle Nachricht jetzt." Am Wochenende soll die "Kasti"-Rettung nun groß gefeiert werden.