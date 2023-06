Waldbrandgefahr steigt: So ist die Lage in München

In Bayern steigt derzeit die Waldbrandgefahr. Auch München ist betroffen – der Deutsche Wetterdienst warnt.

Feuerwehrleute löschen in einem Wald. (Symbolbild)

München - Endlich herrscht in München sommerliches Wetter. Das ist allerdings nicht nur ein Grund zur Freude. Denn zusammen mit den Temperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr.

Waldbrandgefahr auch in München

In vielen Orten Bayerns nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Waldbrands derzeit stark zu. Davon ist auch die Landeshauptstadt betroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentliche dazu Vorhersagen des Waldbrandindex. Besonders gefährdet ist demnach Franken mit einer hohen Waldbrandgefahr bis zum Wochenende. München liegt auf der fünfstufigen Skala in der Mitte. Bei durchgängig Stufe drei herrscht die nächsten Tage eine mittlere Gefahr.

Waldbrandgefahr: Kritische Lage in Bad Kissing

Um Waldbränden vorzubeugen, greift die Regierung in Unterfranken auf Flugzeuge zurück. Die Lage ist vor allem im unterfränkischen Bad Kissingen kritisch. Hier vergab der DWD die höchste Warnstufe. Daher wurde eine Luftbeobachtung des Gebiets bis zum Wochenende angeordnet. Finanziert wird diese Aktion aus Mitteln des Katastrophenschutzfonds. Die Piloten sind ehrenamtlich im Einsatz.

Für alle gilt, in Waldgebieten besonders vorsichtig zu sein. Rauchen oder offene Feuer sollte alle Waldbesucher vermeiden. Auch nachts hält die Waldbrandgefahr weiterhin an. Nachmittags ist die Gefährdung aber am größten.