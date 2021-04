Verschärfte Regeln: Tierpark Hellabrunn muss wieder schließen

Das hin und her nimmt kein Ende: Am Mittwoch tritt die "Notbremse" in München wieder in Kraft. Das bedeutet auch, dass der Tierpark Hellabrunn abermals schließen muss.

12. April 2021 - 15:39 Uhr | ms

Der Tierpark Hellabrunn muss wieder schließen. (Archivbild) © Marc Müller/Tierpark Hellabrunn