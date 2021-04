Ostern im Tierpark Hellabrunn: Stachelschweine und Elefanten auf Eiersuche

Ostergrüße aus Hellabrunn: über gefüllte Nester freuten sich auch die Bewohner des Tierparks. Für die versteckte der Osterhase neben bunten Eiern auch allerlei andere "Schmankerl".

Die Erdmännchen kletterten kurzerhand in ihr Osternest, um besser an die Überraschungen zu gelangen.

Lennart Preiss/Tierpark Hellabrunn 7 Die Erdmännchen kletterten kurzerhand in ihr Osternest, um besser an die Überraschungen zu gelangen.

Die roten Rüben wurden von den sieben Mishmi-Takins im Tierpark Hellabrunn in Muenchen schnell aus dem Nest gerollt und aufgegessen.

Lennart Preiss/Tierpark Hellabrunn 7 Die roten Rüben wurden von den sieben Mishmi-Takins im Tierpark Hellabrunn in Muenchen schnell aus dem Nest gerollt und aufgegessen.

Harlaching - Im Tierpark Hellabrunn war der Osterhase schon unterwegs und hat für die Bewohner einige Überraschungen verteilt. Für den kleinen Elefantenbullen Otto gab es ein Osternest aus Heu und Bambus, für die Eisbären Melonen.

Osterneste für die Tiere

Den Bewohnern des Tierparks kann man die Freude über die Leckereien ansehen: mit den Ostereiern wurde gespielt, die Nestinhalte direkt verputzt. Die Erdmännchen setzten sich einfach direkt ins Osternest – so konnten die hartgekochten Eier und kleinen Insekten am bequemsten schnabuliert werden. Münchens jüngster Elefant Otto fand sein Nest aus Heu und Bambus wesentlich interessanter als den Inhalt und überließ das Obst und Gemüse seiner Mama Temi.

Wer findet alle Ostereier und Osterhasen?

Auch für die Besucher des Tierparks gibt es eine Überraschung: In verschiedenen Anlagen sind Ostereier und Osterhasen aus Holz versteckt. Wer alle von den Besucherwegen aus erspäht, kann 3x2 Tageskarten (als Vorverkaufstickets) gewinnen. Aktuell hat der Tierpark für Besucher nach Terminvereinbarung noch geöffnet. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass in München ab Sonntag die "Notbremse" in Kraft tritt – dann müsste auch der Tierpark Hellabrunn wieder schließen.