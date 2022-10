Zwei Einbrüche in Grünwald: Münchner Polizei sucht Zeugen

In Grünwald ist am Wochenende in ein Haus und eine Wohnung eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

31. Oktober 2022 - 15:04 Uhr | AZ

In Grünwald ist am Wochenende zweimal eingebrochen worden.(Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa