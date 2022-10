Einbruchsserie am Viktualienmarkt: Verdächtiger festgenommen

Von Ende Juli bis Mitte September kam es am Viktualienmarkt zu einer Einbruchsserie. Knapp drei Monate nach dem ersten Vorfall hat die Polizei einen Verdächtigen geschnappt.

Am Viktualienmarkt wurde von Ende Juli bis Mitte September mehrmals in Verkaufsstände eingebrochen.

München - Im Zeitraum vom 28. Juli bis 11. September wurde am Viktualienmarkt an mehreren Standl eingebrochen.

Einbruchsserie: Tatverdächtiger nach drei Monate ermittelt

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Fall am Donnerstag, 28. Juli. Damals hat der Räuber die Plane des Verkaufsstandes beschädigt und den Verkaufsraum betreten. Gegenstände ließ der Täter damals nicht mitgehen.

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei am Mittwoch, 19.Oktober einen 41-jährigen Mann mit Wohnsitz in Freising als mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen.

Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in der Einbruchsserie am Viktualienmarkt dauern an.