München-Schwabing: Einbruch in Versandhandel – Elektrogeräte und Bargeld weg

Am Wochenende ist in der Nähe des Englischen Gartens bei einem Online-Versandhandel eingebrochen worden. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwabing - Bei einem Einbruch im Bereich des Sederangers hat ein bis dato unbekannter Täter mehrere Elektrogeräte und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Schwabing: Unbekannte Person steigt in Bürogebäude ein

Nach Angaben der Polizei liegt der Gesamtschaden bei einem vierstelligen Eurobetrag. Zwischen Freitag (15. Oktober, ca. 15 Uhr) und Montag (17. Oktober, etwa 8 Uhr) habe sich eine unbekannte Person widerrechtlich Zutritt zu einem Bürogebäude verschafft.

"Hierzu öffnete die unbekannte Person auf der Rückseite des Bürogebäudes auf unbekannte Weise ein Fenster zum Treppenhaus und stieg anschließend über dieses ein", so die Polizei weiter.

Unbekannter durchsucht Büroräume und flüchtet mit Diebesgut

Indem er an einem Seiteneingang das Oberlicht der Tür zu einem Online-Versandhandel einschlug, gelangte der Einbrecher in die entsprechenden Räumlichkeiten der Firma, durchsuchte dort Schränke sowie Schubladen und machte sich mit dem Diebesgut aus dem Staub.

Am Montagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin die Beschädigungen und alarmierte die Polizei. Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sederanger, Am Eisbach, Am Tucherpark (Englischer Garten) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.