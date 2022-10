Einbrecher stehlen Equipment von "Der Alte"

Wegen schweren Bandendiebstahls müssen sich drei Männer von Dienstag an vor dem Landgericht München verantworten.

Einfahrtstor zum Firmengelände der Bavaria Film GmbH in München

München - Wenn der Ermittler zum Opfer wird: In den Grünwalder Bavaria-Studios wird unter anderem die Krimi-Serie "Der Alte" gedreht. Doch aus der Fiktion wurde im September 2020 kriminelle Realität.

Einbrecher drangen ins Studio ein und holten aus der Kulisse des "Alten" Filmequipment raus. Unter anderem eine digitale Filmkamera der Marke Arri. Gesamtwert der Beute: knappe 180.000 Euro.

Einbrüche in mehreren Studios

Die drei Männer auf der Anklagebank sollen laut Anklage nicht nur in Grünwald, sondern unter anderem auch beim NDR in Hamburg und beim ZDF in Mainz eingebrochen sein, um wertvolles Equipment zu stehlen. Den drei Berlinern wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Laut Anklage sollen sie bei acht Einbrüchen professionelles Filmequipment im Wert von mindestens 2,2 Millionen Euro erbeutet haben. Bei zwei Einbrüchen blieb es beim Versuch.

Eine gesteht

Zum Prozessauftakt streiten zwei der angeklagten Männer (28 und 34 Jahre alt) die gegen sie erhobenen Vorwürfe teilweise ab. Der dritte Angeklagte (37) nimmt eine vom Gericht vorgeschlagene Einigung an. Sie sieht bei einem Geständnis eine Strafe von nicht mehr als fünf Jahren und drei Monaten Haft vor.

Keine Angaben zu Komplizen

Der 37-Jährige gibt über seinen Anwalt an, bei den Einbrüchen beim NDR und ZDF "Schmiere gestanden" zu haben. Bei zwei weiteren Einbrüchen sei er auch selbst auf dem Gelände gewesen und habe "mitgenommen, was ihm werthaltig erschien". Außerdem gibt er an, sie seien bei diesen Taten zu dritt gewesen. Weitere Angaben, etwa zu der Identifikation der noch unbekannten Komplizen, wolle er aber derzeit nicht machen.