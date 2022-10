München: Viele Wohnungseinbrüche am Wochenende

Die Münchner Polizei hat alle Hände voll zu tun. Die Diebe werden alle noch gesucht.

Am Wochenende wurden viele Einbrüche in München gemeldet. (Symbolbild)

München - Gleich vier Einbrüche im Stadtgebiet beschäftigen gerade die Münchner Polizei.

Der erste passierte bereits am vorvergangenen Wochenende, irgendwann zwischen Samstag, 1. und Dienstag, 4. Oktober. Im Bereich des Storchenwegs/Docenstraße/Ludwigsfelder Straße in Allach stiegen die Einbrecher über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Schmuck – wie viel ist laut Polizei aktuell nicht bekannt. Zuhause war zu dem Zeitpunkt niemand.

München: Drei Einbrüche am Samstag

Die weiteren Fälle sind alle vom letzten Samstag, 8. Oktober: Im Bereich Fallmerayerstraße/Belgradstraße/Destouchesstraße in Schwabing stahlen Einbrecher Wertsachen in Höhe von mehreren Tausend Euro aus einer Wohnung.

Ebenfalls in Schwabing, im Bereich Kaiserstraße/Friedrichstraße/Hohenzollernstraße, brachen zwei Diebinnen in eine Wohnung ein und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Noch im Treppenhaus liefen die beiden am Wohnungsbesitzer vorbei. Der bemerkte den Einbruch aber erst später und alarmierte die Polizei.

Und auch in Bogenhausen waren Einbrecher unterwegs: Im Bereich der Scheinerstraße/Ebersberger Straße/Laplacestraße brachen Diebe gegen Abend in eine Wohnung ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Die Polizei bittet in allen Fällen um die Mithilfe von Personen, die in den genannten Bereichen etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 089/2910-0 an das Kommissariat 53 oder jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.