Versuchte Tötung in Neuhausen: 31-Jähriger festgenommen

Ein 31-Jähriger prügelt in der Nacht auf Sonntag im U-Bahnhof Maillingerstraße einen Mann fast zu Tode.

Neuhausen - Passanten haben in den frühen Morgenstunden am Sonntag zwei Männer beobachtet, die sich am U-Bahnhof Maillingerstraße geprügelt haben.

Sie alarmierten die Polizei und wiesen darauf hin, dass der eine bereits am Boden liegt und blutende Verletzungen habe. Die Polizisten fanden vor Ort den 48-jährigen Mann mit schweren Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst hat ihn behandelt und ins Krankenhaus gebracht.

Brutalen Schläger widerstandslos festgenommen

Ebenfalls noch vor Ort: der 31-Jährige, der den Mann so zugerichtet hat. Wenige Minuten, nachdem die Polizei vor Ort war, hat sie ihn nach eigenen Angaben widerstandslos festgenommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.