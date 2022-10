62-Jähriger bedroht und verletzt Frau

Ein Mann hat eine Frau aus bisher unbekannten Gründen am Freitag in ihrer Wohnung bedroht. Die Polizei ermittelt.

Harlaching - Am Freitag hat eine Passantin in Harlaching die Polizei alarmiert, weil sie einen bedrohlich wirkenden Streit zwischen einem Mann und einer Frau beobachtet hatte. Dabei hatte sie außerdem ein Messer in der Hand des Mannes gesehen.

Mann lehnt über Frau und bedroht sie

Wie die Polizei mitteilt, konnten die eintreffenden Beamten aus einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnhauses lautes Geschrei wahrnehmen. Beim Betreten der entsprechenden Wohnung lehnte ein 54-Jähriger über der 62-jährigen Wohnungsinhaberin und hielt dabei einen gefährlichen Gegenstand in der Hand.

Polizei erstattet mehrere Anzeigen

Nach Ansprache durch die Einsatzkräfte ließ der 54-Jährige von der Bewohnerin ab, legte den gefährlichen

Gegenstand auf die Seite und konnte von den Beamten festgenommen werden. Gegen ihn wurden unter anderem Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung gestellt.

Die 62-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich beide Personen. Wie und warum es zu dem Streit kam ist allerdings noch unklar. Die Polizei hat deshalb die weiteren Ermittlungen übernommen.