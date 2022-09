Vergewaltigt auf der Wiesn: Engländerin (27) zeigt Unbekannten an

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Mann geben können, der eine 27-Jährige auf der Wiesn auf einer Festzelttoilette vergewaltigt hat.

Der Täter griff die Frau auf der Festzelttoilette an. (Symbolbild)

München - Eine 27-jährige Engländerin wurde offenbar am Dienstag (27.10.) auf dem Oktoberfest vergewaltigt, wie die Polizei am Freitag meldet.

Die Frau hatte am Mittwochabend bei der Wiesnwache Anzeige erstattet. Die Tat selbst hatte sich ihren Angaben nach am Vorabend ereignet. Sie sei gegen 23 Uhr in einem Festzelt zur dortigen Toilette gegangen.

Unbekannter drängt sich hinter Frau in WC-Kabine

Dabei wurde sie von einem Mann verfolgt. Der Unbekannte drängte sich hinter ihr in die WC-Kabine und vergewaltigte sie.

Die 27-Jährige wehrte sich und schlug ihn ins Gesicht, sodass er von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Wer den Mann gesehen oder zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, kräftig, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, mitteleuropäische Erscheinung. Er trug ein weißes T-Shirt und Bluejeans.

Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 15 in der Ettstr. 2, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.