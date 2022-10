Neuperlach: Anab (21) wird seit elf Tagen vermisst

Weder bei der Arbeit noch bei Freunden ist die junge Frau seither aufgetaucht. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Neuperlach - Bereits seit elf Tagen, nämlich seit Freitag, 23. September, wird die 21-jährige Anab vermisst. Da hat sie eine Mitbewohnerin in ihrem Wohnheim in Neuperlach zuletzt gesehen. Seither ist sie weder bei ihrer Arbeit, bei Freunden oder per Telefon erreichbar gewesen.

Laut Polizei hat Anab keine physischen oder psychischen Erkrankungen. Eine bundesweite Fahndung an möglichen Aufenthaltsorten und im öffentlichen Verkehr war bisher erfolglos. Jetzt ermittelt die Münchner Kriminalpolizei.

Vermisste Anab (21): Polizei bittet um Hinweise

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, etwa 55 Kilogramm schwer. Sie ist schlank, trägt ein Nasenpiercing und meist ein Kopftuch. .

Wer der Polizei Hinweise zum Aufenthaltsort von Anab geben kann oder Wahrnehmungen gemacht hat, die mit ihrem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kommissariat 14 oder jeder anderen Dienststelle zu melden: 089/2910-0. Unter dem obigen gibt es auch ein elektronisches Hinweisformular.