Lebensgefährliche Mutprobe: 14-Jährige klettern auf stehenden Güterzug

Mit Helikopter und mehreren Streifen suchte die Bundespolizei den Südbahnhof nach drei Jugendlichen ab. Die Jungs wurden auf einem Zugdach gefunden.

Isarvorstadt - In Lebensgefahr haben sich am Freitagabend drei 14-Jährige begeben, wie die Bundespolizei am Sonntag meldet: Die drei Jugendlichen waren gegen 21 Uhr am Südbahnhof auf einen Güterwagen geklettert.

Ein S-Bahn-Fahrer bemerkte sie und alarmierte die Polizei.

Die Bundespolizei rückte sofort an, flankiert von der Landespolizei und einem Helikopter der Fliegerstaffel Oberschleißheim - denn immer wieder sterben Menschen an tödlichen Stromschlägen aus Oberleitungen.

Teurer Einsatz

Die 14-Jährigen fanden sie schließlich auf dem Dach eines abgestellten Güterwagens sitzend. Die Eltern konnten die drei Jungs beim Revier der Bundespolizei im Ostbahnhof unversehrt abholen.

Die Jugendlichen aus Sendling und aus der Maxvorstadt werden demnächst mit ihren Erziehungsberechtigten an einem "Kriminalpräventionsgespräch" teilnehmen müssen, bei denen ihnen die Gefahren ihres Handelns noch einmal vor Augen geführt werden.

Schmerzhaft könnten die finanziellen Folgen werden: Bei präventiven Einsätzen kann die Bundespolizei die durch den Einsatz entstehenden Kosten für den Einsatz in Rechnung stellen. Dabei kommen schnell hohe vierstellige Beträge zusammen.