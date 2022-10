Tierquälerei: Bundespolizei findet Hund und Katze in verdrecktem Unterschlupf

Am Freitagmittag musste die Polizei einen Hund und eine Katze aus einem stark verdreckten Unterschlupf ihrer Besitzer retten.

München – Wie die Bundespolizei berichtet, haben sind am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr zwei Männer unbefugt Zutritt zu einem verlassenem Deutsche Bahn-Gebäude verschafft. Ein aufmerksamer Lokführer konnte dies im Vorbeifahren erkennen und verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten in dem betroffenen Gebäude am Rangierbahnhof München-Ost eintrafen, waren die beiden Männer nicht mehr vor Ort.

Zurückgelassen: Ein Hund, eine Katze und Flaschenpfand

Dafür fanden die Beamten ein Hund, eine Katze und zwei Tüten mit Flaschenpfand. Die beiden angeleinten Tiere wurden in einem stark verdreckten Raum zurückgelassen. Sie konnten einem 55-Jährigen und einem 29-jährigen Mann zugeordnet werden, die laut Polizei in der Vergangenheit öfters im Ostbahnhof unterwegs waren.

Die beiden Männer wurden aufgrund der tierwidrigen Haltung verständigt. Dennoch brachten Mitarbeitern des Veterinäramtes die Katze und der Hund vorübergehend ins Münchner Tierheim und es wurde eine behördliche Wegnahme veranlasst.

Das Städtische Veterinäramt der Bayerischen Landeshauptstadt überprüft nun, ob der 55-Jährige und der 29-Jährige Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach dem Tierschutzgesetz begangen haben. Außerdem erhalten die beiden Männer Strafanzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.