Crash vor Parkhaus: Mitfahrer von Rückbank aus Auto geschleudert

Vier Personen werden bei dem Unfall vor einem Parkhaus verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Schwabing-Freimann - Am Freitag, um kurz vor Mitternacht, ist es in der Maria-Probst-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, krachten an einer Einfahrt zu einem Parkhaus ein Mercedes und ein BMW ineinander.

Der Aufprall war so heftig, dass der Mitfahrer auf der Rückbank des Mercedes aus dem Auto geschleudert wurde. Rettungskräfte und Feuerwehr versorgten die insgesamt vier Verletzten, ehe sie in Krankenhäuser gebracht wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.