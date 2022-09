Mann im Tunnel von S-Bahn erfasst und schwer verletzt: Chaos im Wiesn-Trubel

Der Mann saß in der Nacht an der Tunnelwand, als die S1 heranrauschte. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im S-Bahn-Verkehr, wovon vor allem die Abreise vom Oktoberfest betroffen war.

München - Im Stammstreckentunnel zwischen den Haltepunkten Marienplatz und Karlsplatz ist in der Nacht ein Mann von einer S-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Im Tunnel: Lokführer entdeckt sitzenden Mann und leitet Schnellbremsung ein

Wie die Bundespolizei berichtet, war die S1 kurz nach Mitternacht vom Marienplatz in Richtung Stachus abgefahren und erst wenige hundert Meter unterwegs, als der Triebfahrzeugführer eine Person an der Tunnelwand sitzen sah. Der 38-Jährige leitete sofort eine Schnellbremsung ein und suchte nach der Sperrung der Strecke den Gleisbereich ab, weil er nicht sicher war, ob die S-Bahn den Mann erfasst hatte.

Am Ende des Zuges traf er auf einen 63-Jährigen, der ansprechbar war. Er brachte ihn in den hinteren Zugteil der S-Bahn, Fahrgäste öffneten die Tür per Notentriegelung von innen.

Mann nicht mehr in Lebensgefahr: Streckensperrung sorgt für Chaos bei der Wiesn-Abreise

Nachdem die Strecke wieder freigegeben war, fuhr der Triebfahrzeugführer die S-Bahn zum Stachus, wo der Verletzte von Rettungskräften versorgt wurde und zwischenzeitlich reanimiert werden musste.

Der 63-Jährige kam in ein Münchner Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch betreut wird. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht mehr. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr, wovon insbesondere die Abreise vom Oktoberfest betroffen war.