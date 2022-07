Ursache noch unklar: Großbrand auf Recyclinganlage in Garching – immenser Schaden

Am späten Samstagabend hat es in einer Recyclinganlage in Garching-Hochbrück gebrannt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

11. Juli 2022 - 14:03 Uhr | AZ

Die Feuerwehr bekam den Brand zügig in den Griff, allerdings zog sich der Einsatz wegen umfangreicher Nachlöscharbeiten bis gegen 5.30 Uhr hin. (Symbolbild) © imago images/imagebroker