Wegen Unkrautvernichter: Kirche in Poing in Brand

Das wird teuer: Die preisgekrönte Kirche Seliger Pater Rupert Mayer steht am Freitagnachmittag in Flammen. Der Grund: Unkrautvernichter.

Poing - "Fahrlässiges Handeln" mit Unkrautvernichter hat laut Polizei am Freitagnachmittag für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt: Der war nämlich offenbar der Grund, dass die Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer in Flammen stand. Konkret hat sich das Feuer an der Ostfassade des preisgekrönten Baus ausgebreitet.

Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Zwischenzeitlich konnte die Feuerwehr den Brand zwar löschen, wie die Polizei mitteilt. Trotzdem sei sie nach wie vor mit "starken Kräften" vor Ort, um Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, es war auch niemand in der Kirche während des Vorfalls. Den Schaden schätzt die Polizei nach einer ersten Beurteilung im hohen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt nun weiter, wie es zu dem Brand kommen konnte.