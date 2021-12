Ottobrunn: Ein Toter bei Tiefgaragenbrand

Bei einem Tiefgaragenbrand in Ottobrunn ist ein Mann ums Leben gekommen, die Polizei ermittelt zur Brand- und Todesursache. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten zwei Häuser geräumt werden.

Ottobrunn - Am Donnerstagmorgen, um kurz nach 9 Uhr, ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. In einer Tiefgarage in der Feldstraße in Ottobrunn brannte es, die Leitstelle alarmierte die Feuerwehren Ottobrunn, Neubiberg, Taufkirchen sowie die Berufsfeuerwehr München und den ABC-Zug München-Land.

Bei Ankunft der ersten Kräfte drang bereits starker Rauch aus allen Zugängen, die Einsatzkräfte mussten zwei anliegende Wohnhäuser räumen. Ein Atemschutztrupp machte sich derweil an die Brandbekämpfung in der Tiefgarage, dort war ein Auto in Vollbrand geraten.

in der Tiefgarage stand ein Auto in Flammen. © Thomas Gaulke

Toter in Auto nach Brand: Polizei ermittelt

Im Innern des Autos entdeckte die Feuerwehr eine leblose Person, für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Es ist noch unklar, ob ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat oder ob der Mann einen medizinischen Notfall hatte und das Feuer nicht bemerkte. "Unsere Brandfahnder haben die Ermittlungen vor Ort übernommen", so ein Polizeisprecher zur AZ.

Zwar war der Brand zügig gelöscht, die Entrauchung der Tiefgarage zog sich allerdings noch über einen längeren Zeitraum hin. Die Rosenheimer Landstraße musste wegen der vielen Einsatzfahrzeuge komplett gesperrt werden.