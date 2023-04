Exhibitionist (17) nach Großeinsatz in Haft – Ermittlungen in weiteren acht Fällen

Der Mann hatte einer Frau in einem Wald bei Lochham aufgelauert und wurde dann im Zuge eines Großeinsatzes der Polizei festgenommen. Gegen den 17-Jährigen wird in insgesamt neun Fällen wegen exhibitionistischen Handlungen ermittelt.

Lochham - Bei einem Großeinsatz in Lochham in der Gemeinde Gräfelfing (Lkr. München) hat die Polizei einen verdächtigen Exhibitionisten gefasst: Sie ermittelt in acht weiteren Fällen gegen ihn.

Zwischen Lochham und Blumenau: Sexueller Übergriff auf 25-jährige Frau

Sowohl im Münchner Westen (18. März) als auch im westlichen Landkreis München (2. April) war es zuletzt zu sexuellen Übergriffen durch einen unbekannten Mann auf zwei Frauen gekommen, berichtet die Polizei, die nun nach einem weiteren Vorfall am vergangenen Donnerstag (13. April) einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in München vorläufig festnehmen konnte.

Gegen 18.30 Uhr war eine 25-Jährige aus dem Landkreis München zu Fuß auf einem Feldweg am Waldrand zwischen Lochham und der Blumenau unterwegs, als ihr ein junger Mann auf dem Feldweg entgegenkam. Er zog unvermittelt seine Hose herunter und führte "exhibitionistische Handlungen vor den Augen der Frau durch", wie die Polizei berichtet.

Sexueller Übergriff bei Lochham: Großeinsatz der Polizei von Erfolg gekrönt

Der 25-Jährigen war der Mann zuvor bereits auf einem Fahrrad aufgefallen, mit diesem Rad flüchtete er nun, als die 25-Jährige mit ihrem Smartphone telefonierte. Nach dem von ihr abgesetzten Notruf leitete die Polizei sofort eine Fahndung rund um den Tatort ein – mit einem großen Aufgebot, einem Polizeihund und einem Hubschrauber. Die Suche war von Erfolg gekrönt: Der Tatverdächtige konnte gefasst werden.

Haftbefehl gegen 17-Jährigen: Ermittlungen in acht weiteren Sexualdelikten

Da es in dem genannten Bereich seit Beginn des Jahres bereits zu acht ähnlich gelagerten Vorfällen gekommen war und daher Wiederholungsgefahr bestand, regte das Kriminalkommissariat 15 (Sexualdelikte) an, den Tatverdächtigen einem Haftrichter vorzuführen. Am Freitag erließ dann der zuständige Richter einen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen, der in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.