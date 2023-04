Mit Diesel-Fass in der S-Bahn unterwegs: Polizei sperrt Bahnhof

Mitreisende sind geschockt: Ein Mann (65) bringt am Sonntag ein Diesel-Fass mit in die S-Bahn. Belangt wird er aber nur, weil Diesel ausgelaufen und so die Bahn verdreckt wurde.

17. April 2023 - 14:03 Uhr | AZ/dpa

Mit diesem Dieselfass war ein psychisch kranker Mann (65) am Sonntag, 16.4. in der S-Bahn unterwegs. © Bundespolizei